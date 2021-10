Kerala Rain Updates: केरल में बारिश का कहर जारी है. कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते मुश्किल पैदा हो गई. स्थिति भयावह है. आज तीन और लोगों के शव मिले हैं. अब तक करीब 10 लोगों की मौत बिगड़े हालात की वजह से हुए हैं. कई लोग लापता बताये जा रहे हैं. सेना को मदद के लिए आना पड़ा है. जवान लोगों की मदद में जुटे हुए हैं. केरल और दक्षिण और मध्य हिस्से में लोगों को विस्थापित होना पड़ा है. जबकि पहाड़ों में बसे गांवों से भूस्खलन के कारण संपर्क टूट गया है. कई जगहों के लिए रेड अलर्ट जारी किया जा चुका है. बारिश की चेतावनी दी गई है.Also Read - Kerala Rain Updates: केरल में भारी बारिश से छह लोगों की मौत, एक दर्जन लोग लापता; बचाव अभियान में उतरीं तीनों सेनाएं

बचाव अभियान में थलसेना, वायुसेना और नौसेना के जवान लगाए गए

कोट्टयम, इडुकी और पथनमथिट्टा जिलों के पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है जैसी स्थिति वर्ष 2018 और 2019 की विनाशकारी बाढ़ के दौरान उत्पन्न हुई थी. अधिकारियों ने बताया कि थलसेना, वायुसेना और नौसेना के जवान कोट्टयम के कूट्टीकल और इडुकी के पेरुवनथानम पहाड़ी गांव पहुंच रहें हैं जहां पर नदी कई घरों को बहा ले गई है और कई लोग विस्थापित हुए हैं.

Also Read - Weather Forecast Today: चेन्नई और उपनगरों में भारी बारिश, खतरे के निशान से ऊपर जा सकते हैं पूंडी और सत्यमूर्ति सागर बांध; बाढ़ का अलर्ट जारी

केरल के सीएम ने राज्य के लोगों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा कि दक्षिण और मध्य जिलों में बारिश पहले ही शुरू हो चुकी है तथा मौसम पूर्वानुमान के अनुसार शाम तक उत्तरी जिलों में भी बारिश तेज हो जाएगी. उन्होंने कहा कि भारी बारिश के परिणामस्वरूप कुछ नदियों में जल स्तर बढ़ने की आशंका है तथा कुछ बांधों के गेट खोले जाने की भी आशंका है. उन्होंने नदियों और बांधों के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वालों को अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है.

Kerala: Army conducts rescue operations for missing persons in debris in Kavali, Kottayam. Navy Chopper with relief materials already airborne from INS Garuda towards rain-affected areas. Two Air Force Chopper Mi-17 are on standby at AF Station, Shangumugham: Defence PRO pic.twitter.com/H3M8cVVVps

— ANI (@ANI) October 17, 2021