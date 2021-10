Kerala Rains: केरल में भारी वर्षा से बनी बाढ़ की स्थिति और भूस्खलन में मृतकों की संख्या अबतक 23 हो चुकी है. सेना और एनडीआरएफ ने राहत और बचाव कार्य संभाल रखा है. केरल के कोट्टिकल इलाके में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं. मृतकों में महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्यादा है. इस प्राकृतिक आपदा में अबतक कई लोग घायल हैं और करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. बाढ़ प्रभावित इलाकों में अबतक सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं. केरल के साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तराखंड में बारिश से हालात बिगड़ सरते हैं. इन राज्यों सहित कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.Also Read - Kerala Rains & Landslide Update: बाढ़ और भूस्‍खलन से मौतों का आंकड़ा 21 हुआ, PM मोदी ने दुख जताया

केरल के राजस्व मंत्री के राजन ने बताया है कि कोट्टयम जिले में अबतक 12 लोगों के शव बरामद किए गए हैं जबकि इडुक्की जिले में तीन लोगों के शव मिले हैं. उन्होंने बताया कि अबतक इन जिलों में पांच लोग लापता भी बताए जा रहे हैं. भूस्खलन की घटनाओं से हालात नाजुक बने हुए हैं. इन जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई घर धराशायी हो गए हैं. Also Read - Weather Update: इन राज्यों में अगले तीन दिन होगी बारिश, केरल में बरस रहे बादल, जानिए मौसम का मिजाज

#WATCH | Kerala: A house got washed away by strong water currents of a river in Kottayam's Mundakayam yesterday following heavy rainfall. pic.twitter.com/YYBFd9HQSp

— ANI (@ANI) October 18, 2021