Kerala Rains & Landslide death toll, News: देश के दक्षिण राज्‍य केरल में भयंकर बारिश, बाढ़ और भूस्‍खलन से मरने वालों का आंकड़ा 21 हो चुका है. इन 13 मौतें कोट्टायम में और आठ मौत इडुकी जिले में हुई हैं. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की 11 टीमें राज्‍य में तलाशी, बचाव और राहत अभियान में जुटी हुई हैं. राज्‍य के कई हिस्‍सों से भयावह दृश्‍य सामने आए हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के सीएम से स्थिति पर चर्चा की है और हुई मौतों पर दुख जताया है. पीएम ने ट्वीट करते हुए कहा, यह दुखद है कि केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुछ लोगों की जान चली गई. शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.

कोट्टायम जिले के कूटिकल में भारी बारिश के बाद शनिवार को हुए भूस्खलन में मारे गए 13 लोगों के अब तक शव बरामद हो चुके हैं. वहीं राज्‍य के इडुकी से 8 मौतों की खबर सामने आई है.

केरल के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने कहा, केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या 21 हो गई है जिसमें कोट्टायम में हुई घटना में 13 और इडुक्की में हुई घटना में 8 मौतें शामिल हैं.

#KeralaRains | Death toll due to heavy rains & landslide in Kerala stands at 21 (Kottayam-13 and Idukki- 8): State’s Information & Public Relations Department

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, “केरल के मुख्यमंत्री से केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा की. घायलों और प्रभावितों की सहायता के लिए ज़मीनी स्तर पर काम किया जा रहा है. मैं सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं.”

“It is saddening that some people have lost their lives due to heavy rains and landslides in Kerala. Condolences to the bereaved families,” PM Narendra Modi tweets.#KeralaRains

