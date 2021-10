Kerala Rains & landslide update, पतनमतिट्टा: केरल जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण जल स्तर बढ़ने के बाद राज्य में 10 बांधों के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया गया है और यहां कक्की बांध के दो द्वार भी खोल दिए गए हैं. राज्‍य में 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट और 8 बांधों के लिए ओरेंज जारी किया गया है. सबरीमला भगवान अयप्पा मंदिर की तीर्थयात्रा भी फिलहाल रोक दी गई है.Also Read - Kerala Rains: केरल में भारी बारिश से अबतक 23 की मौत, तमिलनाडु-बंगाल-उत्तराखंड सहित कई राज्यों में अलर्ट जारी

बता दें कि केरल में बारिश और भूस्खलन के ताजा अपडेट के मुताबिक, इडुक्‍की जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाके कोक्कयार से एक और शव बरामद हुआ है. सभी लापता लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 24 मौतें हो चुकी हैं. इनमें कोट्टायम में 14 और इडुक्‍की में 10 लोगों की मौत हुई है. कोक्कयार में सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है.

#KeralaRains & landslide update | One more body recovered from landslide affected area in Kokkayar of Idukki dist. Bodies of all the missing persons have been recovered from Kokkayar. 24 deaths so far in floods & landslide (Kottayam 14, Idukki 10). Search ops at Kokkayar complete

— ANI (@ANI) October 18, 2021