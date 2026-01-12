By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
किस्मत वालों को ही मिलता है ऐसा प्यार, 40 साल बाद कपल ने रचाई शादी, दिल छू लेगी ये लवस्टोरी
Real Life Love Story: जयप्रकाश और रश्मि की प्रेम कहानी, सालों बाद अधूरी मोहब्बत को मुकाम तक ले आई. बच्चों की रजामंदी के बाद कपल ने 40 साल बाद एक-दूजे संग शादी की. आइए जानते हैं इनकी लवस्टोरी...
हर प्यार को मंजिल मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो लंबे वक्त के बाद भी खत्म नहीं होती. केरल के मुण्डक्कल में रहने वाले जयप्रकाश और रश्मि की कहानी कुछ ऐसी ही है. यह दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही माहौल में पले-बढ़े और जब यह किशोरावस्था में थे तो एक-दूसरे को दिल दे बैठे. इस कहानी में ट्विस्ट ये था कि जयप्रकाश अपनी दिली की कभी कह नहीं पाए थे. रश्मि को भी शायद प्रेम का एहसास हो गया था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें सोचने का वक्त नहीं दिया. हालात ऐसे बन गए कि रश्मि की शादी कहीं और हो गई और जयप्रकाश रोजगार की तलाश में विदेश चले गए. यह लवस्टोरी वहीं थम गई.
जिंदगी ने जब जयप्रकाश और रश्मि को अलग किया
वक्त बीतता गया और जयप्रकाश ने भी शादी कर ली, बच्चे हुए और जिम्मेदारियों में उलझकर पुरानी यादें कहीं पीछे छूट गईं. उधर रश्मि भी अपने परिवार में व्यस्त रही. बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में बीते दिनों की कसक अब तक जिंदा थी. फिर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया, जिसके बारे में आप शायद सोच भी नहीं सकते. करीब दस साल पहले रश्मि के पति का और पांच साल पहले जयप्रकाश की पत्नी का निधन हो गया, दोनों अकेले पड़ गए. जिंदगी फिर से नई कहानी ढूंढने लगी और जख्मों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश शुरू हुई.
किस्मत फिर साथ ले आई और बातचीत शुरू हुई
तन्हाई से निकलने के लिए रश्मि ने सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया और शॉर्ट फिल्मों में अभिनय करने लगीं. यहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया, जयप्रकाश ने एक शॉर्ट फिल्म में रश्मि को देखा और उन्हें पहचान लिया. बरसों बाद दिखा वही चेहरा, वही सादगी उनके दिल को छू गई. उन्होंने परिवार के जरिये संपर्क किया और बातचीत शुरू हुई. यादें ताजा हो गई और दबा हुआ प्यार फिर से सांस लेने लगा. इस बार दोनों ज्यादा समझदार थे, ज्यादा सच्चे और अपनी भावनाओं को लेकर साफ. उन्हें एहसास हुआ कि शायद जिंदगी उन्हें दूसरी बार मौका दे रही है.
बच्चे खुशी-खुशी शादी के लिए राजी हो गए
इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह रही कि दोनों के बच्चों ने इस रिश्ते को पूरे दिल से अपनाया. रश्मि की बेटी और दामाद, जयप्रकाश के बच्चे सबने मिलकर अपने मां-बाप का हाथ थामा. किसी तरह का विरोध नहीं किया और खुशी-खुशी राजी हो गए. कोच्चि में एक छोटे, लेकिन भावनाओं से भरे समारोह में जयप्रकाश और रश्मि ने शादी कर ली. सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हुईं और लोगों ने लिखा, ऐसी किस्मत हर किसी को नहीं मिलती. जयप्रकाश और रश्मि की कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो, तो वक्त चाहे जितना लग जाए, वह अपनी मंजिल ढूंढ ही लेता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें