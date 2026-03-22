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कलियुगी मां ने बच्चों को पहले सूट-चश्मे पहनाकर तैयार किया, फिर बेरहमी से कर दी हत्या, दिल दहला देगी ये खौफनाक घटना

कोच्चि के वडुथला में एक किराए के मकान में पांच लोगों का शव मिला. पुलिस ने मृतकों की पहचान अश्वथी नायर, उनकी मां श्रीकुमारी और अश्वथी के तीन बच्चों के रूप की है. बता दें कि तीनों बच्चे सूट और गॉगल्स पहले हुए थे.

Published date india.com Published: March 22, 2026 12:58 PM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Kerala 5 member of a family suicide
एक ही परिवार के 5 लोग मृत मिले (AI इमेज है)

कोच्चि के वडुथला इलाके से एक ऐसी खबर आई है, जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहज जाएगा. इस घटना में एक ही परिवार के पांच सदस्यों, जिनमें तीन मासूम बच्चे और उनकी मां व नानी शामिल थीं, ने सुसाइड कर लिया है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे मौत की असल वजह का पता चल सके.

वडुथला में मिला पांच सदस्यों का शव

घटना शनिवार के सुबह की है, जब कोच्चि के वडुथला में एक किराए के मकान में पांच लोगों का शव मिलने से हड़कंप मच गया. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस जब कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि दो छोटे बच्चे बिस्तर पर कंबल से ढके हुए थे. बच्चे सूट और सनग्लासेस पहने हुए थे. वहीं, 14 साल का बड़ा बेटा दूसरे कमरे में सूट पहनकर फर्श पर मृत मिला. पुलिस ने पाया कि घर का एयर-कंडीशनर चल रहा था, जिसे लेकर संभवना जताई जा रही है कि मौत कुछ दिन पहले हुई थी. पुलिस ने मृतकों की पहचान अश्वथी नायर (36), उनकी मां श्रीकुमारी (58) और अश्वथी के तीन बच्चों (14, 4 और 2 वर्ष) के रूप की है. घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक, अश्वथी का परिवार मूल रूप से तिरुवनंतपुरम के विलप्पिलसाला का रहने वाला था. वे करीब दो महीने पहले ही कोच्चि आए थे ताकि अपने सबसे बड़े बेटे का इलाज करवा सकें. पुलिस को घर से भारी मात्रा में दवाइयां भी मिली हैं.

कैसे हुआ खुलासा?

चूंकि, मकान खाली करने का वक्त नजदीक आ रहा था और परिवार ने पिछले कुछ दिनों से फोन उठाना भी बंद कर दिया था. तब मकान मालिक ने स्पेयर चाबी से घर खोला, तब इस घटना का खुलासा हुआ. मकान मालिक के रिश्तेदार ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी.

पुलिस को मिला सुसाइड नोट

घटनास्थल से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है. इस सुसाइड नोट में अश्वथी ने ससुराल के लोगों के ऊपर मानसिक दवाब बनाने का जिक्र किया है. सुसाइड नोट के अनुसार, पिछले साल अगस्त में उसके पति नेआत्महत्या कर लिया था, तब से ससुराल वाले उसे ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे. इस रवैये को लेकर वह लंबे समय से परेशान थीं. पति की मौत के बाद परिवार पूरी तरह बिखर गया था. वहीं, ससुराल वालों से तंग आकर अश्वथी ने अपने पति की मृत्यु के एक महीने बाद ही एक वसीयत तैयार करवा था, जिसमें उसने अपनी संपत्ति प्रोविडेंस होम नामक संस्था को देने की बात कही थी. इससे संकेत मिलता है कि वह काफी समय से जान देने के बारे में सोच रही थीं.

पुलिस की जांच जारी

शुरुआती जांच में दो महिलाओं के शव फंदे से लटके मिले, जबकि बच्चों की मौत जहर से होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस को संदेह है कि अश्वथी ने पहले बच्चों को जहर दिया, उन्हें तैयार किया और फिर अपनी मां के साथ खुदकुशी कर ली. वहीं, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी. पुलिस ने प्रोविडेंस होम संस्था की पहचान करने और परिवार के अन्य रिश्तेदारों से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. बच्चों की मेडिकल हिस्ट्री और अश्वथी के ससुराल वालों के बयानों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है ताकि इस सामूहिक मौत की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

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About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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