पलक्कड़: केरल के पलक्कड़ जिले में अत्तापैडी के पास खोज अभियान के दौरान एक महिला समेत तीन संदिग्ध माओवादियों को सोमवार को मार गिराया गया. पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने एजेंसी से कहा कि ‘थंडरबोल्ट’ दस्ते के कर्मियों पर माओवादियों ने गोली चलाई जिसका दस्ते ने जवाब दिया. अधिकारी ने बताया कि खोज दल पलक्कड़ जिले के घने जंगल के अंदर गश्त कर रहा था. तभी माओवादियों ने उन पर गोलीबारी की.

अधिकारी ने बताया कि शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, अभियान में एक महिला समेत तीन माओवादियों को मार गिराया गया है. सूत्रों ने बताया कि घटनास्थल के लिए बम निष्क्रिय दस्ता और शीर्ष पुलिस अधिकारी रवाना हुए हैं. इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी जिसके बाद विशेष टीम क्षेत्र में खोज अभियान चला रही थी. बहरहाल, पलक्कड़ से कांग्रेस सांसद श्रीकंदन ने कहा कि मुख्यमंत्री को घटना का समय स्पष्ट करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि मुठभेड़ की वजह क्या थी?

Kerala: Three naxals were killed in an exchange of fire with Kerala Thunderbolts unit of the state police earlier today, near Coimbatore at Tamil Nadu-Kerala border. pic.twitter.com/rPBd2LQWFi

— ANI (@ANI) October 28, 2019