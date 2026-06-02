50 से ज्यादा जख्म, सिगरेट से दागे निशान और टूटीं हड्डियां... डेढ़ साल के मासूम की मां के प्रेमी ने ही कर डाली हत्या

केरल में डेढ़ साल के बच्चे की मौत के बाद पोस्टमार्टम में शरीर पर 51 चोटों के निशान मिले. पुलिस ने बच्चे की मां और उसके लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार किया है. जांच में लंबे समय से शारीरिक प्रताड़ना के संकेत सामने आए हैं.

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Kerala Toddler Death: केरल के तिरुवनंतपुरम जिले से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. डेढ़ साल के एक मासूम बच्चे की मौत के बाद हुए पोस्टमार्टम में शरीर पर 51 चोटों के निशान मिलने से मामला गंभीर हो गया. जांच के बाद पुलिस ने बच्चे की मां और उसके लिव-इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में लंबे समय से बच्चे के साथ क्रूरता और शारीरिक प्रताड़ना किए जाने के संकेत मिले हैं.

मृत बच्चे की पहचान अर्शिद के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, बच्चे की मां अखिला और उसका साथी अश्कर कथित तौर पर बच्चे के साथ लगातार मारपीट करते थे. अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई पुराने और नए घावों का उल्लेख किया गया है, जिससे ये संदेह मजबूत हुआ कि बच्चे को लंबे समय तक प्रताड़ित किया गया था.

शरीर पर मिली कई संदिग्ध चोटें

घटना तब सामने आई जब अश्कर बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचा. उसने डॉक्टरों को बताया कि खाना और पानी लेने के बाद बच्चे को उल्टी हुई और उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. इसके बाद बच्चा बेहोश हो गया, जिसे पहले स्थानीय अस्पताल और फिर तिरुवनंतपुरम के एसएटी अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि, मेडिकल जांच के दौरान डॉक्टरों को बच्चे के शरीर पर कई संदिग्ध चोटें दिखाई दीं. कुछ घाव पुराने थे और भरने की अवस्था में थे, जबकि कई चोटें हाल की थीं. इसी आधार पर पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की.

बच्चे की नानी का आरोप

बच्चे की नाना-नानी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि जब बच्चा उनके पास था, तब उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट नहीं थी. नानी का आरोप है कि बेटी के साथ रहने जाने के बाद बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती गई. उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले भी बच्चे के दोनों हाथ टूट चुके थे, जिसे गिरने का परिणाम बताया गया था. परिजनों ने बच्चे के शरीर पर गोल आकार के जलने के निशान होने का भी दावा किया है. उनका कहना है कि ये निशान सिगरेट से जलाने जैसे लगते थे. परिवार के अनुसार, बच्चे के शरीर का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा था, जहां चोट के निशान न हों.

इसी बीच अश्कर के अतीत को लेकर भी चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं. उसकी पहली पत्नी के परिवार ने दावा किया है कि उसने पहले भी घरेलू हिंसा की कई घटनाओं को अंजाम दिया था. परिवार का आरोप है कि अश्कर ने अपनी पहली पत्नी के साथ भी गंभीर मारपीट की थी और वह लंबे समय तक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रही थी. पुलिस ने अखिला और अश्कर के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले के सभी पहलुओं की जांच जारी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.