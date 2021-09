Kerala Tourism: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे-धीरे कम हो रहा है. कोरोना के मामले कम होने के बाद देश के लगभग सभी राज्यों में पाबंदियों को खत्म किया गया है. राज्यों में अनलॉक के माध्यम से ढील दी जा रही हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तमाम तरह के एहतियात भी बरते जा रहे हैं. कोरोना के कारण बंद पड़ा टूरिज्म क्षेत्र भी धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है. इन सबके बीच मुंबई से लग्जरी क्रूज लाइनर ‘एमवी एम्प्रेस’ बुधवार को केरल में कोच्चि बंदरगाह पर नवनिर्मित क्रूज टर्मिनल पहुंचा. इसके साथ ही केरल में महामारी के बाद स्वदेशी पर्यटन को प्रोत्साहित करने की शुरुआत हो गई है.Also Read - COVID-19 Update: कोरोना के 30,773 नए केस आज आए, केरल के 19,325 मामले शामिल, एक्‍ट‍िव मरीजों की संख्‍या घटी

लक्षद्वीप जाने वाले इस क्रूज में 1200 यात्री सवार थे. क्रूज से 300 यात्री कोच्चि बंदरगाह पर उतरे, जिनका भव्य स्वागत किया गया. ये सभी पर्यटन के मकसद से यहां पहुंचे हैं. केरल पर्यटन विभाग ने सैलानियों का गर्मजोशी से स्वागत किया. Also Read - Char Dham Yatra Guidelines: कल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा, दर्शन के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन और ई-पास, जानिए डिटेल्स

‘कॉर्डेलिया क्रूज’ के स्वामित्व वाला यह पोत कोरोना महामारी के प्रभाव के बाद इस अत्याधुनिक टर्मिनल पहुंचने वाला पहला लग्जरी क्रूज है. क्रूज से उतरने वाले एक सैलानी ने बताया, ‘मैं मध्य प्रदेश के इंदौर से हूं. यह उत्साह बढ़ाने वाला स्वागत है. हम कोच्चि के कुछ विरासती इलाकों में घूमेंगे. सैलानियों का स्वागत केरल पर्यटन में संयुक्त निदेशक आर राधाकृष्णन और उप निदेशक टीजी अभिलाष समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों ने किया. Also Read - शराब खरीदने वालों के साथ पशुओं की तरह व्यवहार न हो, अगर ऐसा हुआ तो सरकार.....

Luxury cruise liner 'Cordelia' reaches #Kochi and marks the revival of COVID-hit tourism in #Kerala #COVID19

Know more: https://t.co/5vLUafwM19 pic.twitter.com/A8LXGxUvq6

— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) September 23, 2021