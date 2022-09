तिरुवनंतपुरम: केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम में यात्रियों की प्रतीक्षा के लिए बनी बेंच को स्थानीय लोगों द्वारा काटकर अलग-अलग किए जाने और इसके बाद छात्र-छात्राओं द्वारा एक दूसरे की गोद में बैठकर किए गए प्रदर्शन से सुर्खियों में आए बस स्टैंड का प्रशासन ने कायाकल्प कर दिया है. साथ ही काटी गई बेंच भी हटा दी है. अब ताजा खबर यह है कि छात्र-छात्राओं ने एक दूसरे की गोद में बैठकर जहां प्रदर्शन किया था, वहां, जल्द नया बस स्टैंड बनेगा.Also Read - केरल में शशि थरूर को झटका, कांग्रेस स्टेट यूनिट का संदेश- नेहरू समर्थित उम्मीदवार को ही मिलेगा समर्थन

मेयर आर्य राजेंद्रन कहते हैं, ”नए जेंडर न्यूट्रल बस शेल्टर का निर्माण जल्द शुरू होगा. बस शेल्टर का डिजाइन अंतिम चरण में है और एक बार पूरा हो जाने के बाद दो सप्ताह में काम पूरा हो जाएगा.” Also Read - केरल में RSS नेता की हत्या के मामले में PFI सदस्य गिरफ्तार, पीएफआई ने LDF सरकार पर लगाए आरोप

बता दें कि स्थानीय लोग नहीं चाहते थे कि बस स्टैंड की एकमात्र बेंच पर लड़के-लड़कियां साथ बैठे इसलिए उन्होंने इसे काटकर अलग-अलग कर दिया था. छात्रों ने एक-दूसरे की गोद में बैठकर बंटवारे का विरोध किया था. Also Read - केरल: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने परेशान करने की घटना के वीडियो क्लिप शेयर किए, CMO में कार्यरत पदाधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप

“The construction of a new gender-neutral bus shelter will start soon. The design of the bus shelter is in the final stage and once completed, the work will be finished in two weeks’ time,” says Mayor Arya Rajendran.

— ANI (@ANI) September 20, 2022