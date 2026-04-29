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लेफ्ट के आखिरी गढ़ में क्या BJP का खिलने जा रहा कमल? थोड़ी देर में देखिए केरलम Exit Poll के नतीजे

केरलम में 2021 के चुनाव में LDF ने 99 सीट जीती थी. वोट शेयर 45 .4% था. UDF (कांग्रेस प्लस) ने 41 सीटें जीती. वोट शेयर 39.1% रहा.

केरल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल के नतीजे.

केरलम देश का इकलौता राज्य है, जहां आज भी लेफ्ट सत्ता में है. यहां सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन 2021 में वाम मोर्चा (LDF) ने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार सरकार बनाई. 140 विधानसभा सीटों वाले केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. इस राज्य में BJP अब तक केरल में एक भी विधानसभा सीट जीत पाई है. पिछले लोकसभा चुनाव में यहां उसने त्रिशूर लोकसभा सीट जीती थी. इसके अलावा दिसंबर 2025 में भी BJP ने पहली बार त्रिवेंद्रम (तिरुवनंतपुरम) नगर निगम का चुनाव जीता. अब देखना है कि केरलम में क्या इस बार BJP अपना कमल खिला पाती है या दोबारा लेफ्ट की सरकार बनेगी.

केरलम को BJP के लिए ‘फाइनल फ्रंट’ माना जाता है. दशकों से BJP और संघ यहां जमीन तैयार कर रहे हैं, लेकिन चुनावी सफलता से कोसों दूर हैं. बीते कुछ दशकों में सत्ता की बागडोर या तो CPIM के लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने संभाली या फिर कांग्रेस के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के पास रही है.

यहां 2016 के चुनाव में BJP का खाता खुला था. तिरुवनंतपुरम की नेमोम विधानसभा सीट पर BJP की जीत हुई थी. 86 साल के ओ. राजगोपाल ने यहां कमल खिलाया था. हालांकि, 2021 में BJP ये इकलौती सीट नहीं बचा पाई.

फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में केरलम में BJP की फिर किस्मत खुली. मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी ने त्रिशूर सीट पर कमल खिलाया. सुरेश केरलम से BJP के पहले और इकलौते सांसद हैं.