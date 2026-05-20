By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Milk Price Hike: आम आदमी को फिर लगा महंगाई का झटका, इस राज्य में बढ़े दूध के दाम
Milk Price Hike: केरलम में रहने वाले आम लोगों को महंगाई का झटका लगा है. राज्य में दूध के दाम में बढ़ोतरी हुई है.
Milk Price Hike: केरलम में रहने वाले लोगों को अब दूध खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. राज्य की डेयरी संस्था मिल्मा ने दूध की कीमत में ₹4 प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. नई कीमतें 1 जून 2026 से लागू होंगी. यानी अब हर घर का मासिक बजट थोड़ा और बढ़ सकता है. दूध रोज इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीज है, इसलिए इसका असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ेगा. खासकर बच्चों वाले परिवारों और नौकरीपेशा लोगों के खर्च में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
ये भी पढ़े: PM मोदी और मेलोनी की मुलाकात से मजबूत हुए भारत-इटली के रिश्ते, जानें किन-किन समझौतों पर बनी सहमति
पहले भी मिल चुकी थी मंजूरी
मिल्मा के चेयरमैन के एस मणि ने बताया कि दूध के दाम बढ़ाने का फैसला नया नहीं है. पिछली सरकार ने भी इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी. लेकिन उस समय राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसकी वजह से फैसला लागू नहीं हो पाया. अब नई सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर फिर चर्चा हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री सतीशन से बातचीत की गई और आखिरकार दूध के नए दामों को मंजूरी दे दी गई. अब 1 जून से लोग बढ़ी हुई कीमत पर दूध खरीदेंगे.
आखिर क्यों बढ़ाए गए दूध के दाम?
मिल्मा का कहना है कि लंबे समय से दूध के दाम बढ़ाने की मांग चल रही थी. डेयरी सेक्टर से जुड़े खर्च लगातार बढ़ रहे हैं. पशुओं का चारा, ट्रांसपोर्ट, बिजली और दूसरे खर्च पहले के मुकाबले ज्यादा हो चुके हैं. संस्था का कहना है कि व्यवस्था को सही तरीके से चलाने और किसानों को बेहतर भुगतान देने के लिए यह फैसला जरूरी था. चेयरमैन ने साफ कहा कि सरकार की मंजूरी के बाद अब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कीमत बढ़ाने का फैसला अंतिम है.
ये भी पढ़े: NEET स्टूडेंट्स के लिए इस राज्य की सरकार का बड़ा गिफ्ट, चलाई जाएंगी मुफ्त बसें, जानें पूरी डिटेल
आम लोगों के बजट पर पड़ेगा असर
दूध की कीमत बढ़ने से सबसे ज्यादा असर आम परिवारों पर पड़ सकता है. रोज सुबह-शाम इस्तेमाल होने वाला दूध अब पहले से महंगा मिलेगा. कई लोग चाय, कॉफी, बच्चों के दूध और दही जैसे सामान के लिए रोज दूध खरीदते हैं. ऐसे में हर महीने खर्च बढ़ना तय माना जा रहा है. महंगाई पहले से ही लोगों की परेशानी बढ़ा रही है और अब दूध के दाम बढ़ने से घर का बजट संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.
केरलम में बड़ी संख्या में लोग मिल्मा पर निर्भर
केरलम में बड़ी संख्या में लोग मिल्मा के दूध पर भरोसा करते हैं. लोग इसे अच्छी क्वालिटी और सही दाम की वजह से पसंद करते हैं. लेकिन अब कीमत बढ़ने के बाद लोगों को हर लीटर दूध पर ₹4 ज्यादा देने होंगे. हालांकि संस्था का कहना है कि यह फैसला डेयरी व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए लिया गया है. आने वाले दिनों में इसका असर दूध से बने दूसरे सामानों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें