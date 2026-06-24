केतन अग्रवाल, चेतन चौधरी और सिया गोयल... जानें पुणे लोहागढ़ मर्डर केस के इन 3 किरदारों के बारे में सब कुछ

Who iS Siya Goyal: पुणे के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में 26 साल के केतन अग्रवाल के कत्ल ने हर किसी को भावुक कर दिया है. इस केस में केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर पीड़ित परिवार ने आरोप लगाए हैं. आइये जानते हैं इस केस से जुड़े तीनों किरदारों और अब तक हुए बड़े खुलासों के बारे में.
केतन अग्रवाल का परिवार रियल एस्टेट से जुड़ा है. पुणे में उनका काफी नाम है. केतन खुद कंस्ट्रक्शन बिजनेस में डायरेक्टर के रूप में काम करते थे. केतन ने बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी. उसका रिश्ता रिश्तेदारों ने तय कराया था. फरवरी में उसकी सिया गोयल से सगाई हुई और नवंबर में शादी होनी थी. एफआईआर में केतन के परिवार ने आरोप लगाया है कि कुछ समय बाद केतन को सिया के व्यवहार पर शक हुआ था. केतन ने अपने परिवार से पूछा था कि क्या उन्होंने सिया के बारे में पता किया है. केतन ने बताया था कि सिया का फोन अक्सर बिजी जाता है और वह चेतन चौधरी नाम के शख्स के बारे में बातें करती है.
केतन देता रहा फूल, केक और झप्पियां…सिया करती रही मर्डर की प्लानिंग
20 साल की सिया गोयल पुणे के मार्केटयार्ड की रहने वाली है. नेटवर्क 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्रों ने बताया है कि चेतन सिया एक साल से रिलेशनशिप में हैं. इसलिए सिया शादी से सहज नहीं थी. सिया किसी भी तरह केतन से अपना पल्ला छुड़ाना चाहती थी.
चेतन चौधरी का पूरा नाम चेतन बाबूलाल चौधरी है. वह 22 साल का है. पुलिस के अनुसार वह सिया से प्रेम करता है. पुलिस को इस मर्डर केस में बड़ा सुराग तब मिला जब सीसीटीवी फुटेज में चेतन दिखा. वह गर्मी के मौसम में हूडी पहनकर लोहागढ़ किले के क्षेत्र में घूम रहा था. वह हूडी से चेहरा छिपा रहा था लेकिन पुलिस को शक हो गया कि वह गर्मी में हूडी क्यों पहने हुए है. हालांकि चेतन ने मोबाइल घर पर रखा था. चेतन अपनी लोकेशन छिपाना चाहता था. लेकिन टोल प्लाजा के कैमरों में उसकी तस्वीरें रिकार्ड हो गईं.
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