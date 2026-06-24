Ketan Murder Case: शादी के लिए मना नहीं कर पाई तो मर्डर कर दिया... जानें किस वजह से सिया ने उठाया ऐसा कदम, क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट

पुणे पुलिस ने खुलासा किया है कि केतन अग्रवाल की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि प्री प्लांड मर्डर था. इसे खुद सिया ने अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अंजाम दिया, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी.

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केतन अग्रवाल और सिया गोयल की 11 फरवरी 2026 को सगाई हुई थी. (ANI)

पुणे शहर से करीब 64 किलोमीटर दूर लोहागढ़ फोर्ट में 18 जून को 26 साल के बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की मौत के मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं. पहले जिसे एक हादसा माना जा रहा है, असल में वो प्री प्लांड मर्डर था. इसे केतन की मंगेतर सिया गोयल (20) ने अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी (22) की मदद से अंजाम दिया था. सिया ने अपने 20वें जन्मदिन के एक दिन पहले मंगेतर केतन अग्रवाल को खाई से धक्का देकर मार डाला. पुलिस के मुताबिक, इस मर्डर का मोटिव एक था- सिया चेतन से प्यार करती थी. वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी. केतन को रास्ते से हटाने के लिए उसने उसका मर्डर कर दिया.

केतन मर्डर केस ने प्यार, शादी, रिश्तों में छिपे झूठ, धोखे और इंसानी मनोविज्ञान से जुड़े कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं. सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सिया गोयल केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी, तो वो अपनी फैमिली को साफ-साफ ये बात बता सकती थी. परिवार नहीं मानता, तो केतन को ही बोल देती कि वो शादी नहीं करेगी, क्योंकि चेतन से प्यार करती है. सिया केतन से शादी नहीं कर सकती थी, तो सीधे उसका मर्डर ही कर दिया… सिया गोयल की ये साइकी पुलिस और दोनों परिवार को परेशान कर रही है.

केतन अग्रवाल मर्डर केस को लेकर India.com की हेल्थ वेबसाइट (The Health Site)ने मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉ. पंकज कुमार (Dr. Pankaj Kumar) से खास बातचीत की है. इस दौरान हमने सिया गोयल की साइकी को समझने की कोशिश की.

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कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में थी सिया गोयल?

इस सवाल के जवाब में साइकियाट्रिस्ट डॉ. पंकज कुमार कहते हैं, “ऐसे केसेज में 2 तरह के प्रेशर काम करते हैं. सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर. व्यक्ति की पर्सनैलिटी एक अहम रोल प्ले करती है. सबको मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा हो जाती है. हमारे समाज में अभी भी कई परिवारों में बेटियों या महिलाओं को अपनी बात बोलने या रखने की परमिशन नहीं मिलती है. जो मां-बाप ने बोल दिया, वही बात आखिरी होती थी. समाज बदला जरूर है, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं अपने पसंद की शादी, इंटर कास्ट मैरिज वगैरह को एक बार में अप्रूवल नहीं मिल पाता.”

परिवार और समाज के प्रेशर में थी सिया?

डॉ. पंकज आगे बताते हैं, “सिया के केस में ऐसा ही हुआ होगा लगता है. सिया बिल्कुल अमीर परिवार से थी, लेकिन परिवार आजाद ख्याल भी था… ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता. परिवार क्या कहेगा? समाज क्या कहेगा? ये सारे सवाल उसके मन में भी रहे होंगे. परिवार ने इन बातों को तवज्जो नहीं दी होगी.”

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सिया चेतन के साथ रिलेशन में थी तो फैमिली को क्यों नहीं बता पाई?

डॉ. पंकज आगे बताते हैं, “इसका जवाब पर्सनैलिटी में छिपा हो सकता है. कुछ लड़कियां स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं. वो अपनी बात सीधे-सीधे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रख देती हैं. जैसे मैं इस लड़के से प्यार करती हूं. इसी से शादी करूंगी… लेकिन, कुछ लड़कियां ऐसी नहीं होती. वो अपनी बात परिवार के सामने सीधे-सीधे नहीं रख पाती. क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं ये अहसास कराया गया होगा कि परिवार की बात ही आखिरी बात है.”

डॉ. पंकज के मुताबिक, जब कोई ऐसी सिचुएशन में होता है, तो परिवार के खिलाफ नहीं जाता. मगर परिवार के फैसले को तोड़ने की पूरी कोशिश जरूर करता है. सिया की साइकी इस बात का उदाहरण है.

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क्रिमिनल माइंड का भी है एंगल?

डॉ. पंकज कहते हैं, “सिया क्रिमिनल माइंड की हो सकती है. जरूर परिवार में उसका बर्ताव ऐसा जिद्दी वाला रहा होगा. ऐसे एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाले लोग अपनी बात को मनवाने के लिए दूसरा शॉर्ट कट रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं. इसमें चाहे किसी तीसरे की जान जाए, तो उन्हें कोई मलाल नहीं होता. इनका एक ही मोटो (उसूल) होता है. सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे.सिया जैसी लड़कियां घरवालों के साथ लड़ाई नहीं चाहतीं. वो उनके सामने अच्छी बेटी बनी रहना चाहती हैं. लेकिन, अपने प्यार के रास्ते में रोड़ा बने शख्स को हटाना भी चाहती हैं. इसमें बीच का रास्ता बनाया जाता है. रास्ता एक ही होता है… परिवार के कहे मुताबिक चलो और मौका पाकर तीसके शख्स को रास्ते से हटा दो.”

डॉ. पंकज के मुताबिक, केतन मर्डर केस में सिया गोयल की साइकी साफ थी. वो केतन को किसी न किसी वजह से अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देगी. इससे वो परिवार के सामने बुरी नहीं बनती. परिवार का सपोर्ट मिलता. आखिर में जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपने मन की ख्वाहिश भी पूरी कर लेगी.”

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