केतन अग्रवाल की मौत के 16 दिन बाद दादा ने भी तोड़ा दम, परिवार पर टूटा एक और दुखों का पहाड़

केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत के बाद उनके परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है. पोते की मौत के सदमे में उनके 71 वर्षीय दादा देवीचंद अग्रवाल का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/ketan-agarwal-grandfather-devichand-agarwal-dies-at-71-days-after-grandson-tragic-death-8465734/ Copy

पहले पोते की मौत, फिर दादा का निधन (image - ANI)

18 जून को पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की संदिग्ध मौत हुई थी.

इस सदमे से उनके 71 वर्षीय दादा देवीचंद अग्रवाल गहरे मानसिक आघात में थे.

शनिवार रात कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हो गया.

केतन की मौत का मामला अभी जांच के अधीन है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

पुणे के कारोबारी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. केतन अग्रवाल की मौत के महज 16-17 दिन बाद उनके दादा देवीचंद अग्रवाल ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया. पुणे के लोहगढ़ किले में 18 जून 2026 को हुई केतन अग्रवाल की असमय मौत (हत्या माना जा रहा है) ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया था. अब इस दुख के बोझ को सहन न कर पाकर केतन के 71 वर्षीय दादा देवीचंद अग्रवाल का शनिवार (4 जुलाई 2026) रात 9:45 बजे कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. परिवार के सदस्यों के अनुसार, पोते की मौत का सदमा उन्हें सहन नहीं हुआ और वे पिछले दिनों से अस्वस्थ थे. उनका इलाज पुणे के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. ANI की खबर के मुताबिक, पोते की मौत के महज 16-17 दिन बाद दादा का निधन परिवार के लिए और बड़ा झटका है. केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर “Miss You Dad” लिखकर श्रद्धांजलि दी. परिवार के अनुसार, देवीचंद अग्रवाल ‘ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम’ जैसी स्थिति से गुजर रहे थे, जहां भावनात्मक सदमा शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है.

पोते की मौत के बाद वे मानसिक रूप से विचलित थे

देवीचंद अग्रवाल 71 वर्ष के थे. पोते की मौत के बाद वे मानसिक रूप से बहुत विचलित रहे. अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद कार्डियक अरेस्ट ने उन्हें बचाया नहीं जा सका. डॉक्टरों का कहना है कि केतन की मौत का गहरा सदमा उनके स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हुआ. यह घटना दिखाती है कि एक परिवार में एक सदस्य की मौत कितना गहरा असर दूसरे सदस्यों पर डाल सकती है, खासकर बुजुर्गों पर. सोशल मीडिया पर कई लोग परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं. केतन की मौत का मामला अभी जांच के अधीन है, जिसमें सिया गोयल समेत अन्य आरोपी शामिल हैं. अग्रवाल परिवार पर लगातार दुखों का पहाड़ टूट रहा है. देवीचंद अग्रवाल का निधन न सिर्फ परिवार की क्षति है, बल्कि यह याद दिलाता है कि भावनात्मक सदमा कितना खतरनाक हो सकता है. परिवार को इस दोहरे नुकसान से उबरने में समय लगेगा.

पूरा अग्रवाल परिवार सदमे में

केतन अग्रवाल (26 वर्ष) की 18 जून को लोहगढ़ किले से गिरकर मौत हो गई थी, जिसे शुरुआत में दुर्घटना बताया गया लेकिन अब सिया गोयल (उनकी मंगेतर) और अन्य पर हत्या की साजिश का आरोप है. इस घटना से पूरा अग्रवाल परिवार सदमे में था. दादा देवीचंद अग्रवाल इस खबर से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. वे गहरे मानसिक आघात में चले गए और हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. हाल ही में उनकी हृदय सर्जरी भी हुई थी.