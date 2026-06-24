Ketan Murder Case: 'मेरा बेटा दूर खड़ा था, उसने धक्का...', चेतन के पिता का बड़ा दावा, जांच में नया मोड़

केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया मोड़ तब आया जब आरोपी चेतन चौधरी के पिता ने बेटे को निर्दोष बताते हुए पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि घटना के समय चेतन दूर खड़ा था और उसे झूठा फंसाया जा रहा है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 24, 2026, 8:50 PM IST
Ketan Murder Case: 'मेरा बेटा दूर खड़ा था, उसने धक्का...', चेतन के पिता का बड़ा दावा, जांच में नया मोड़
क्या बोले चेतन चौधरी के पिता. Image Source- ANI

Ketan Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं. अब इस मामले में आरोपी चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी का बयान चर्चा का विषय बन गया है. उन्होंने दावा किया है कि उनका बेटा हत्या में शामिल नहीं था और उसे साजिशन फंसाया जा रहा है. पिता के इस बयान ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है, क्योंकि यह पुलिस की जांच और आरोपों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है.

‘बिजनेस मीटिंग’ कहकर घर से निकला था चेतन

चेतन चौधरी के पिता बाबूलाल चौधरी ने बताया, घटना वाले दिन चेतन ने अपनी मां को बताया था कि वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है और दोपहर तक वापस लौट आएगा. परिवार को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो किसी ऐसी घटना में फंस सकता है, जो बाद में देशभर की सुर्खियां बन जाएगी. उन्होंने कहा कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद ही उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली. परिवार का कहना है कि शुरुआती दौर में पुलिस ने भी उन्हें मामले की गंभीरता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी.

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‘केतन के पास सिया थी, चेतन नहीं’

चेतन के पिता का सबसे बड़ा दावा यह है कि घटना के वक्त उनका बेटा केतन अग्रवाल के पास मौजूद नहीं था. उनके अनुसार, चेतन ने उन्हें बताया कि वह कुछ दूरी पर खड़ा था, जबकि सिया गोयल केतन के अधिक करीब थी. हालांकि बाबूलाल चौधरी ने सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि उनका बेटा लगातार यही बात दोहरा रहा है कि उसने केतन को धक्का नहीं दिया. उनका कहना है कि चेतन ने यह बात पुलिस के सामने और परिवार के सामने भी रखी है.

‘मेरा बेटा फंसाया जा रहा है’

बाबूलाल चौधरी ने दावा किया कि उनका बेटा मेहनती और जिम्मेदार युवक है, जो रोजाना दुकान पर काम करता था. उन्होंने कहा कि चेतन का किसी आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं रहा है और इसलिए परिवार को यकीन है कि उसे गलत तरीके से इस मामले में आरोपी बनाया गया है. परिवार का ये भी आरोप है कि जब पुलिस चेतन को पूछताछ के लिए लेकर गई, तब उन्हें ये नहीं बताया गया कि मामला हत्या से जुड़ा हुआ है. बाद में उन्हें जानकारी मिली कि जांच का दायरा काफी बड़ा है.

पुलिस की जांच क्या कहती है?

दूसरी तरफ पुलिस की जांच एक अलग कहानी बयां कर रही है. जांच एजेंसियों का मानना है कि केतन अग्रवाल की हत्या किसी अचानक हुए विवाद का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पहले से योजना बनाई गई थी. जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना से पहले किन-किन लोगों की भूमिका रही और क्या पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए पहले से तैयारी की गई थी. पुलिस ने कई डिजिटल और तकनीकी सबूत भी जुटाए हैं, जिनकी जांच जारी है.

जांच पूरी होने तक बरकरार रहेंगे सवाल

फिलहाल इस मामले में दो अलग-अलग दावे सामने हैं। एक तरफ पुलिस की जांच है, जो हत्या की साजिश की ओर इशारा कर रही है, तो दूसरी तरफ आरोपी के परिवार का पक्ष है, जो बेटे को पूरी तरह निर्दोष बता रहा है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, ये साफ हो सकेगा कि आखिर लोहागढ़ किले पर उस दिन क्या हुआ था. तब तक ये मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चर्चाओं का भी केंद्र बना रहेगा.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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