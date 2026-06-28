Ketan Agarwal Murder Case: सिया-केतन की शादी तय कराने वाले "मित्तल परिवार" का बड़ा बयान, कपल ने पुलिस को बताई पूरी कहानी

जांच में सामने आया है कि सिया और केतन की सगाई फरवरी 2026 में हुई थी और नवंबर में शादी तय थी. अब मित्तल दंपति के बयान से इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में कई नए सवाल खड़े हो गए हैं.

Written by: Farha Fatima
Published: June 28, 2026, 10:54 AM IST
सिया-केतन की शादी किसने कराई थी तय ? (image FILE)
सिया-केतन की शादी किसने कराई थी तय ? (image FILE)
  • केतन अग्रवाल की मौत को पहले हादसा बताया गया, लेकिन जांच में हत्या की साजिश सामने आई.
  • पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल ने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन की हत्या करवाई.
  • सिया-केतन की शादी तय कराने वाले नरेंद्र और रेनू मित्तल ने पुलिस को बताया कि उन्हें इस रिश्ते की सच्चाई नहीं पता थी.
  • मित्तल दंपति का कहना है कि उनकी भूमिका सिर्फ दोनों परिवारों का परिचय कराने तक सीमित थी.

Ketan Agarwal Murder Case: महाराष्ट्र के पुणे के केतन अग्रवाल की हत्या के बाद इस केस की परत तह दर तह खुल रही है. मर्डर केस में अब उस दंपति की एंट्री हुई है, जिन्होंने सिया गोयल और केतन की शादी तय कराने में अहम भूमिका निभाई थी. मित्तल परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि सिया ऐसा कदम उठा सकती है. वे लोग सिया के रिश्तेदार हैं, उनका नाम नरेंद्र मित्तल और रेनू मित्तल है.ये लोग भी सिया के उस अपराध से हैरान हैं जिसका आरोप उसपर लगा है. NDTV की खबर के मुताबिक, अग्रवाल की हत्या की जांच के सिलसिले में यह जोड़ा पुलिस के सामने पेश हुआ और बताया कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सिया अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर केतन की हत्या कर सकती है. असल में, गोयल परिवार के बाकी सदस्यों की तरह उन्हें भी केतन के साथ सिया के रिश्ते के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था. NDTV की खबर में सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि, नरेंद्र और रेनू मित्तल ने पुलिस को बताया, हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि सिया ऐसा कुछ कर सकती है. सिया और केतन दोनों ही अच्छे व्यवहार वाले, विनम्र और अच्छे स्वभाव के थे. उन्होंने आगे कहा, हम सिया को बचपन से जानते हैं. हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ कर सकती है. 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से गिरकर केतन की मौत हो गई, जहां वह सिया के साथ ट्रेकिंग कर रहा था. शुरू में, उसने इसे एक हादसा बताने की कोशिश की. हालांकि, उसके संदिग्ध व्यवहार से परेशान होकर केतन अग्रवाल के परिवार ने पुलिस को शामिल किया, जिसने इस साज़िश का पर्दाफ़ाश किया.

सिया केतन को रुकावट मानती थी

पुलिस ने बताया कि सिया चेतन के साथ रिश्ते में थी और केतन को एक रुकावट मानती थी. आरोप है कि उसने किले पर चेतन को इशारा किया, जिसने केतन को चट्टान से नीचे धकेल दिया. शव 400 फ़ीट गहरी खाई में मिला. पीड़ित के पिता, विशाल अग्रवाल ने इस हफ़्ते NDTV को बताया कि रेनू मित्तल ने सिया से रिश्ता कराने की सलाह दी थी, जिसके बाद वह अरेंज मैरिज के लिए सहमत हुए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के परिवार को चेतन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता था.

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परिवारों का परिचय कराया था

मित्तल ने पुलिस को बताया कि केतन और सिया की शादी को लेकर दोनों परिवारों के बीच बातचीत जनवरी 2026 में शुरू हुई थी. इसके बाद, फरवरी में केतन और सिया की सगाई हुई और नवंबर में एक भव्य शादी समारोह तय किया गया. मित्तल ने दावा किया कि इस पूरे मामले में उनकी भूमिका केवल दोनों परिवारों का परिचय कराने और शादी के लिए उनकी मुलाक़ात कराने तक ही सीमित थी. सूत्रों के मुताबिक, सिया गोयल ने पुलिस के सामने कबूल किया कि केतन अग्रवाल का सामना करने के बजाय उसकी हत्या करना उसके लिए “आसान” था. वह अपने परिवार की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी.

सूत्रों का कहना है कि उसके भाई साहिल ने बताया कि वह केतन से उसके क्रिकेट मैच के दौरान मिली थी. समय के साथ वे एक-दूसरे के करीब आ गए. सिया के माता-पिता का कहना है कि अगर वह हत्या की दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए, दावा करते हैं कि वे कभी केतन से नहीं मिले और न ही उसके बारे में जानते थे. विशाल अग्रवाल ने कहा कि न तो उन्हें और न ही उनके बेटे को इस रिश्ते के बारे में पता था. हालांकि केतन ने इस बात की ओर इशारा किया था कि उसका फोन हर दिन कई घंटों तक व्यस्त रहता था.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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