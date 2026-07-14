'मेरी पूरी दुनिया उसके साथ चली गई, सिर्फ केस फाइल बनकर न रह जाए बेटा...' केतन अग्रवाल की मां ने PM मोदी को लिखा लेटर

18 जून को केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने से हुई. पहले इसे हादसा समझा जा रहा था, लेकिन ये एक सोची-समझी मर्डर प्लानिंग थी. पुलिस के मुताबिक, सिया ने अपने प्रेमी चेतन की मदद से मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरे खाई में धक्का दे दिया था.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 14, 2026, 6:00 PM IST
'मेरी पूरी दुनिया उसके साथ चली गई, सिर्फ केस फाइल बनकर न रह जाए बेटा...' केतन अग्रवाल की मां ने PM मोदी को लिखा लेटर
आरोप है कि सिया ने अपने लवर चेतन चौधरी (22) के साथ मिलकर मंगेतर केतन को खाई से धक्का दे दिया था. (ANI)
  • लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान 400 फीट खाई में गिरा था केतन.
  • मंगेतर सिया ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन को दिया था धक्का.
  • केतन की बहन को सिया पर सबसे पहले हुआ था शक.
  • 2 साल से चेतन चौधरी के साथ रिलेशन में थी सिया गोयल.

महाराष्ट्र के पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल डेथ केस के मामले में पुलिस की जांच जारी है. आरोपी सिया अग्रवाल और उसका लवल चेतन चौधरी न्यायिक हिरासत में हैं. इस बीच केतन अग्रवाल की मां राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग की है. केतन अग्रवाल की मां ने सोशल मीडिया पर भी ये लेटर शेयर किया है. इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री से इंसाफ की गुजारिश की. राखी अग्रवाल ने कहा, “मेरी पूरी दुनिया उसके साथ चली गई, अब सब आपके हाथ में है. केतन अग्रवाल केस का हाल दूसरी केस फाइलों की तरह मत होने दीजिए.”

राखी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईमेल लिखकर अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार लगाई है. केतन की मां ने लिखा, “कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने ही बेटे के लिए इंसाफ मांगने के लिए आपको लिखना पड़ेगा. हर मां की तरह, मैंने भी केतन को एक खूबसूरत जिंदगी बनाते, शादी करते और हमारे साथ बूढ़ा होते देखने का सपना देखा था. इसके बजाय, मुझे अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करना पड़ा.”

और पढ़ें: केतन अग्रवाल की हत्या से पहले ही सिया ने की हुई थी शादी! कौन था पति? WhatsApp चैट ने खोले कई राज

घर का हर कोना दिलाता है बेटे की याद

राखी अग्रवाल आगे लिखती हैं, “एक मां के लिए बच्चों को खोने के सिवाय बड़ा दर्द और कोई नहीं होता. मेरे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई. उसके साथ, मेरी पूरी दुनिया चली गई. हमारे घर का हर कोना मुझे उसकी याद दिलाता है. उसका कमरा, उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें, और उसकी हंसी की जगह छाई खामोशी मुझे हर दिन याद दिलाती है कि वह कभी वापस नहीं आएगा.”

Ketan Murder Case: “डैड, क्या उसका बैकग्राउंड चेक नहीं कराया…” केतन को सिया से मिले थे कई रेड फ्लैग्स, अब मौत के बाद उठ रहे ये 5 सवाल

परिवार ने 20 दिन में 2 पीढ़ियों को खोया

उन्होंने लिखा, “हमारे परिवार को एक और दिल दहला देने वाला नुकसान हुआ, जब केतन की मौत के ठीक 20 दिन बाद मेरे ससुर गुज़र गए. वह केतन से बहुत प्यार करते थे. अपने पोते को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सके. कुछ ही दिनों में, हमारे परिवार ने दो पीढ़ियों को खो दिया. मैं सिर्फ एक मां हूं. मैं कोई हमदर्दी या कोई खास मदद नहीं मांग रही हूं. मैं सिर्फ इंसाफ मांग रही हूं.”

हर दिन गहरा होता जा रहा दर्द

केतन अग्रवाल की मां ने लिखा, “हर दिन बिना इंसाफ के हमारा दर्द और गहरा होता जा रहा है. केतन वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसकी जान लेने वालों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. बस इतना चाहती हूं कि मेरे बेटे को इंसाफ मिले.”

सिर्फ केस फाइल न बन जाए बेटा

PM मोदी से अपील करते हुए राखी अग्रवाल ने लिखा, “कृपया यह पक्का करें कि मेरे बेटे के केस पर वह ध्यान दिया जाए, जिसका वह हकदार है. बिना किसी बेवजह देरी के इंसाफ मिले. कृपया केतन को सिर्फ एक और केस फाइल न बनने दें. वह किसी का बेटा था, किसी का पोता था, किसी का भाई था, लेकिन मेरे लिए, वह मेरी पूरी दुनिया था.”

केतन की मां ने कहा, “हर रात मैं उसकी फोटो देखती हूं और कहती हूं, बेटा… मां अभी भी तेरे लिए लड़ रही है. मैं बस यही प्रार्थना करती हूं कि एक दिन मैं उससे कह सकूं, बेटा, तुझे इंसाफ मिल गया. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक दुखी मां की आवाज सुनेंगे.”

Ketan Murder Case: शादी के लिए मना नहीं कर पाई तो मर्डर कर दिया… जानें किस वजह से सिया ने उठाया ऐसा कदम, क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट

पिता ने एक दिन पहले राष्ट्रपति के नाम लिखी थी चिट्ठी

इससे पहले केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी थी. विशाल अग्रवाल ने इस मामले की फास्ट-ट्रैक सुनवाई और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि बेटे की हत्या के सदमे में 20 दिनों के भीतर उनके पिता का भी निधन हो गया. अब पूरा परिवार सिर्फ न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है.

पुलिस कब तक दाखिल करेगी चार्जशीट?

क्रिमिनल लॉयर अनुपम मुखर्जी बताते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत पुलिस को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होती है.चार्जशीट में पुलिस डिजिटल सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट, CCTV फुटेज, कॉल डिटेल, गवाहों के बयान और दूसरे साइंटिफिक सबूत अदालत के सामने पेश करेगी. इसी आधार पर अदालत तय करेगी कि आरोप तय किए जाएं या नहीं.

क्या ट्रायल शुरू होगा?

वकील अनुपम मुखर्जी के मुताबिक, अगर अदालत को पहली नजर में पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो आरोप तय होंगे. उसके बाद ट्रायल शुरू होगा. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष अपने गवाहों और सबूतों को पेश करेगा, जबकि बचाव पक्ष उनका जवाब देगा. आखिर में अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाएगी.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.