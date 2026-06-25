Ketan Agrawal Case: अपनी साजिश में कामयाब हो गई थी सिया- वो पांच बड़ी गलतियां, जिससे पकड़े गए सिया और चेतन- Explained

क्राइम इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में किसी भी केस को सुलझाने का मूल मंत्र माना जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर हो वह अपने कुछ निशान तो छोड़ता ही है. यही केतन के हत्याकांड में भी हुआ, जिससे सिया और उसका बॉयफ्रेंड धरे गए.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/ketan-agarwal-murder-case-riya-goyal-was-thinking-she-smartly-convert-murder-mystery-into-accident-but-did-5-bigger-mistakes-8456728/ Copy

केतन अग्रवाल और सिया गोयल (तस्वीर- सोशल मीडिया से )

सिया ने केतन से सगाई के बाद ही उसे मारने की शुरू कर दी थी प्लानिंग

केतन से मिलने से पहले से ही चेतन चौधरी नाम के युवक से चल रहा था अफेयर

चेतन के साथ मिलकर उसने केतन के मर्डर की रची साजिश, पुलिस ने जुटा लिए सारे सुबूत

सिया और चेतन में गहरा था रिश्ता, दोनों की कई-कई घंटे फोन पर होती थी रोजाना बात

पुणे के लोनावला में मशहूर लोहागढ़ किला यूं तो पिकनिक और ट्रैकिंग के लिए देश भर में मशहूर है, लेकिन कुछ दिनों से यह केतन अग्रवाल की हत्या के चलते गलत वजहों से चर्चित है. केतन की मंगेतर सिया गोयल ने यहां अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को मौत के घाट उतार दिया. सिया इस हत्याकांड की मास्टमाइंड निकली, जिसने इस हत्या को बड़ी ही चालाकी से एक्सीडेंट का रूप दे दिया. जी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वह अपनी प्लानिंग में कामयाब होती दिख रही थी, लेकिन पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो वह 5 बड़ी गलतियां कर अपने बॉयफ्रेंड चेतन संग इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड साबित हो रही है.

अपराधी कितना ही शातिर हो, छोड़ता है सुराग

क्राइम इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में किसी भी केस की गुत्थी सुलझाने का एक ही नियम होता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वह गलतियों के कुछ न कुछ निशान छोड़ता ही है. ऐसा ही इस मामले में हुआ, जिससे सिया और उसका बॉयफ्रेंड केतन के मर्डर केस में फंसते चले गए. पुलिस की पूछताछ में अब नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं, जिससे यह साफ होता दिख रहा है कि केतन की जान किसी दुर्घटना में नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश का शिकार होने के चलते गई है.

केतन अग्रवाल की मौत कब और कहां हुई थी? केतन अग्रवाल 18 जून को अपनी मंगेतर सिया गोयल संग पुणे के ऐतिहासिक लोहागढ़ किले में घूमने गए थे. यहां उनकी मौत हो गई. पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में किस बात पर शक हुआ? 18 जून को पुणे में जबरदस्त गर्मी थी और लोहागढ़ किले में भी उस वक्त तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था. इस गर्मी में भी एक युवक बड़ी हूडी और हेडफोन पहनकर केतन और सिया के पीछा करता दिखाई दिया. परिवार को सिया गोयल पर हत्या का शक क्यों हुआ? सिया केतन से पिचले 15 दिन में 4 बार लोहागढ़ जाने की जिद कर रही थी. वह उसे 4 में से 3 बार यहां ले जाने में सफल हुई. सिया के पहले हमले से केतन कैसे बच गया था? सिया ने 14 जून को ही केतन को लोहागढ़ किले की पहाड़ी से नीचे खाई में धक्का दे दिया था. लेकिन तब केतन ने झाड़ी को पकड़कर अपनी जान बचा ली. केतन ने जब उससे धक्का देने की वजह पूछी तो उसने सांप होने का बहाना बनाकर उसे सांप से बचाने का झूठ बोल दिया. केतन इसे अनदेखा कर गया. केतन और सिया का बाली का प्री-वेडिंग ट्रिप क्यों रद्द हुआ? दोनों को यहां प्री-वेडिंग फोटो शूट के लिए जाना था और इसकी बुकिंग भी हो चुकी थी, लेकिन केतन का पासपोर्ट रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया.इसके चलते दोनों को एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा.

पहला शक- केतन की बहन को सिया पर हो गया शक

केतन की साजिश का शक सबसे पहले केतन की बहन को हुआ था. केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद जब सिया केतन की मौत पर शोक जताने उसके घर पहुंची तो केतन की बहन संजना ने उससे उस घटना वाले दिन को लेकर कई सवाल पूछे. बहन के सवालों पर सिया घबरा गई और उसके जवाबों में विरोधाभास दिखने लगा. संजना ने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मामले की जांच अपने ढंग से की और डिजिटल फॉरेंसिक और कॉल डिटेल्स (CDR) की जांच की, जिससे इस केस की गुत्थी उधड़नी शुरू हो गई.

दूसरा शक- कॉल डिटेल्स से चेतन से प्रेम संबंधों का खुलासा

पुलिस ने जब सिया की कॉल डिटेल्स की हिस्ट्री खंगाली तो उसे चेतन चौधरी के साथ उसके रिलेशनशिप की बात का पता चला. जांच में खुलासा हुआ कि दोनों में बीते 3 साल से प्रेम संबंध थे. इस साल 1 जनवरी से जून के बीच तक दोनों के बीच फोन कॉल, व्हाट्सऐप और फेसटाइम के जरिए 2004 बार बातचीत हुई. इन 6 महीनों में दोनों ने कुल 238 घंटों से ज्यादा बात की थी. पुलिस के मुताबिक दोनों ने 16 और 17 जून की रात वीडियो और फेसटाइम पर कथिततौर पर इस हत्या की योजना बनाई थी.

तीसरा शक- बार-बार लोहागढ़ घूमने की जिद

केतन की बहन संजना और परिवार के बाकी सदस्यों से पूछताछ में पता चला कि फरवरी में सगाई के बाद से ही सिया केतन से बार-बार लोहागढ़ किले पर ले जाने का दबाव बना रही थी. उसने 15 दिनों के भीतर 4 बार केतन को यहां ले जाने की कोशिश की. वह सबसे पहले 31 मई को पहली बार केतन को लोहागढ़ लेकर गई. इसके बाद 4 जून को उसने दोबारा जाने की जिद की, लेकिन केतन की मां ने मना कर दिया.

लोहागढ़ में चूक गई थी पहला वार

14 जून को सिया एक बार फिर केतन को इस किले पर ले गई. यहां कथित तौर उसने केतन को पहाड़ी से धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन ने एक झाड़ी पकड़ ली और वह बच गया. यह केतन की हत्या का पहला प्रयास था. बचने के बाद जब केतन ने उससे पूछा कि उसने धक्का क्यों दिया? तो सिया ने वहां सांप होने का बहाना बनाया और कहा कि वह उसे सांप से बचा रही थी. इसके बाद 18 जून के दिन सिया दोबारा केतन को किले पर ले गई. इस बार अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर कथित इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया.

चौथा शक- बाली ट्रिप से पहले केतन का पासपोर्ट गायब

सिया और केतन ने अपना प्रीवेडिंग शूट बाली में कराने का प्लान बनाया था. दोनों इस फोटोशूट के लिए इंडोनेशिया जाने के लिए तैयार थे. दूसरी ओर सिया और चेतन किसी भी हालत में शादी से पहले केतन को रास्ते से हटाना चाहते थे. ऐसे में इंडोनेशिया की यात्रा से पहले रहस्यमय ढंग से केतन का पासपोर्ट गायब हो गया. इसके चलते उन्हें एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा. अब पुलिस को शक है कि पासपोर्ट भी सिया ने ही गायब किया था.

5वां शक- अपने डिजिटल प्रिंट नहीं छोड़ना चाहता था चेतन, पुलिस ने पकड़ ली चालाकी

शातिर दिमाग के चेतन ने पुलिस को चकमा देने के लिए 18 जून को सुबह 7 बजे से शाम 5:40 बजे तक अपने फोन का इंटरनेट पूरी तरह बंद रखा. उसने अपना मोबाइल फोन अपनी दुकान पर छोड़ दिया था, ताकि उसका डिजिटल लोकेशन रिकॉर्ड लोहागढ़ में दिखाई न दे. वह अपनी दुकान के एक कर्मचारी का फोन लेकर चुपचाप लोहागढ़ पहुंच गया. पुलिस ने कर्मचारी के फोन की लोकेशन और चेतन की सोशल मीडिया प्रोफाइल की तस्वीरों का मिलान सीसीटीवी में दिख रहे हूडी पहने युवक से किया, जिससे उसकी यह चालाकी पकड़ में आ गई.

गर्मी में हुडी पहनकर लोहागढ़ घूमना, पुलिस के गले नहीं उतर रही थी यह बात

चेतन अपना चेहरा छिपाकर लोहागढ़ आया था, लेकिन उसकी ज्यादा स्मार्टनेस ने पुलिस के शक के मीटर की सभी सुईयां उसकी ओर घुमा दीं. पुलिस ने जब लोहागढ़ किले के टिकट काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरों से छानबीन शुरू की तो उसे केतन और सिया का पीछा करते हुए संदिग्ध युवक दिखा. 18 जून को पुणे में अच्छी खासी गर्मी थी और यहां तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था. ऐसे में कोई युवक शॉर्ट्स के साथ बड़ी हुडी पहने था. यह सामान्य बात नहीं थी. उसने हूडी की कैप को चेहरे तक खींच रखा था साथ ही उसने हेडफोन भी लगाए हुए थे, ताकि उसकी पहचान न हो पाए. पुलिस का शक यहीं से और गहराया. फुटेज में पुलिस को दिखा कि जैसे ही सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो हुडा पहने हुए यह युवा नीचे झुकने लगा. इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया.

प्रेमी जोड़े पर पुलिस का आरोप

पुलिस का कहना है कि इस दौरान जब केतन और सिया किले के एक सुनसान स्थान पर खड़े होकर दृश्य देख रहे थे, तभी पीछे से चेतन ने किसी भारी चीज से केतन के सिर पर हमला किया और उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया. फिलहाल, पुणे की वडगांव अदालत ने दोनों आरोपियों को 29 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.