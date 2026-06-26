Ketan Murder Case: सिया-चेतन ने कबूला जुर्म, फिर भी सजा आसान नहीं! 3 प्वॉइंट, जिससे कोर्ट में कमजोर पड़ सकता है केस

Ketan Murder Case: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस में उसकी मंगेतर सिया गोयल और उसके लवर चेतन चौधरी को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है.

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केतन अग्रवाल (मंगेतर), सिया गोयल और चेतन चौधरी (ब्वॉयफ्रेंड).

18 जून को लोहागढ़ फोर्ट से खाई में गिरकर हुई थी केतन की मौत

मंगेतर सिया गोयल ने अपने लवर के साथ मिलकर दिया था धक्का

केतन की हत्या के लिए सिया ने बनाया था प्लान A B C औ D

सिया गोयल और चेतन के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस

पुणे के 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल मर्डर केस की आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसके ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से पुलिस ने शुक्रवार (26 जून 2026) को भी लंबी पूछताछ की. न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी सिया गोयल ने पुलिस के सामने अपने मंगेतर की हत्या की बात स्वीकार की है. हत्या की वजह को लेकर भी कई खुलासे किए हैं. सिया और चेतन चौधरी अब एक-दूसरे को केतन मर्डर केस का मास्टरमाइंड बता रहे हैं. फिलहाल दोनों 7 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं. इसके बाद उन्हें बुधवार (1 जुलाई 2026) को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा.

हालांकि, लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुलिस के सामने किया गया कथित कबूलनामा अपने आप में अदालत में दोष साबित करने के लिए काफी नहीं होता. ऐसे में कोर्ट के सामने सिया गोयल और चेतन चौधरी का गुनाह साबित कर पाना पुलिस के लिए उतना आसान नहीं होगा, जितना पहली नजर में दिखाई दे रहा है. आइए जानते हैं वो 3 प्वॉइंट, जिससे कोर्ट में केतन मर्डर केस कमजोर पड़ सकता है. सिया गोयल और चेतन चौधरी को जमानत मिल सकती है.

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पुलिस के सामने कबूलनामा क्यों नहीं होता काफी?

इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल लॉयर अनुपम मुखर्जी बताते हैं, “भारतीय कानून के तहत पुलिस हिरासत में आरोपी का कबूलनामा सामान्य परिस्थितियों में अदालत में डायरेक्ट एविडेंस (सबूत) के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आरोपी से दबाव, धमकी या लालच के जरिए बयान न लिया जाए. इसलिए अगर जांच एजेंसी सिर्फ आरोपी के कथित बयान पर निर्भर रहती है, तो अदालत में मामला कमजोर पड़ सकता है.”

किन सबूतों पर टिकी होगी केतन मर्डर केस की पूरी सुनवाई?

क्रिमिनल लॉयर अनुपम मुखर्जी बताते हैं, “प्रॉसिक्यूशन साइड यानी अभियोजन पक्ष को अदालत में यह साबित करना होगा कि ये प्री प्लांड मर्डर था. आरोपी के खिलाफ मौजूद सबूत (Circumstantial Evidence) एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. इसके लिए पुलिस को मोबाइल फोन की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल चैट, CCTV फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साइंटिफिक रिपोर्ट और डायरेक्ट या परिस्थितिजन्य गवाहों पर भरोसा करना होगा.”

अनुपम मुखर्जी के मुताबिक, अगर ये सभी कड़ियां एक-दूसरे से मेल खाती हैं. किसी वैकल्पिक संभावना की गुंजाइश नहीं छोड़तीं, तभी अदालत दोष सिद्ध करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है. अब जानिए वो 3 प्वॉइंट जिनकी वजह से कमजोर पड़ सकता है केतन मर्डर केस:-

1. सॉलिड गवाह नहीं

क्रिमिनल लॉयर अनुपम मुखर्जी ने केतन मर्डर केस को बारीकी से स्टडी किया है. उन्होंने बताया, “इस मामले की सबसे बड़ी कानूनी चुनौती यह मानी जा रही है कि घटना का कोई डायरेक्ट विटनेस यानी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया है. ऐसे मामलों में अदालत परिस्थितिजन्य सबूतों की पूरी सिरीज को परखती है.अगर किसी एक महत्वपूर्ण कड़ी में भी शक पैदा होता है, तो आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है. इसी वजह से प्रॉसिक्यूशन साइड के लिए हर सबूत को साइंटिफिक तरीके से पेश करना बेहद अहम होगा.”

2. डिजिटल एविडेंस

अनुपम मुखर्जी के मुताबिक, जांच एजेंसियां आरोपियों और मृतक के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया एक्टिविटी, लोकेशन डेटा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही हैं. अगर डिजिटल सबूत यह साबित करते हैं कि मर्डर सोची-समझी साजिश या घटना से पहले और बाद की गतिविधियां पुलिस के दावे से मेल खाती हैं, तो ये अदालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. अगर ऐसा नहीं होता. यानी डिजिटल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ होती है, तो केस कमजोर पड़ जाएगा.

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3. मोटिव साबित करना भी जरूरी

अनुपम मुखर्जी बताते हैं, भारतीय कानून में सिर्फ मर्डर या क्राइम का मोटिव साबित न होने से आरोपी बरी नहीं हो जाता, लेकिन परिस्थितिजन्य सबूतों के मामलों में हत्या के पीछे की वजह महत्वपूर्ण हो जाती है.”

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी सिया ने कहा है कि उसने केतन अग्रवाल को अपने अफेयर और शादी को लेकर रजामंदी नहीं होने की बात बता दी थी. इसके बाद भी केतन ने शादी नहीं तोड़ी. हालांकि, अदालत में इन दावों की पुष्टि स्वतंत्र सबूतों के आधार पर ही होगी. केवल पुलिस का दावा या आरोपी का कथित बयान पर्याप्त नहीं माना जाएगा. मतलब ये है कि अगर केतन के परिवार या सिया के परिवार से कोई कोर्ट में बताए कि हां सिया ने चेतन के बारे में केतन को पहले बता दिया था. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मोटिव साबित नहीं हो पाएगा.

क्या सिया और चेतन को मिल सकती है बेल?

क्रिमिनल लॉयर अनुपम मुखर्जी के मुताबिक, अगर पुलिस की ओर से पेश किए गए हालात पूरी तरह निर्णायक नहीं हैं या सबूतों अधूरे है.अगर किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट, डिजिटल रिकॉर्ड या गवाह के बयान में विरोधाभास मिलता है, तो उसका फायदा आरोपी को मिल सकता है.यानी सिया और चेतन को बेल मिल सकती है. इसी कारण हाई-प्रोफाइल मामलों में जांच एजेंसियां चार्जशीट दाखिल करने से पहले हर तकनीकी और वैज्ञानिक पहलू को मजबूत करने की कोशिश करती हैं.

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18 जून को हुई थी केतन अग्रवाल की मौत

केतन अग्रवाल की 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट से 400 फीट नीचे खाई में गिरने से मौत हो गई थी. पहले इसे हादसा बताया जा रहा था. इसके बाद पुलिस की जांच में सामने आया कि केतन की मंगेतर सिया ने अपने लवर चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. हत्या के एक दिन पहले 17 जून को आरोपी सिया अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से एक कैफे में मिली थी. यहीं पर 18 जून को मर्डर के प्लान पर बात हुई थी.अगर प्लान फेल हो जाता, तो 20 जून को बैकअप प्लान भी तैयार था.

लोहागढ़ फोर्ट में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, पुणे पुलिस इस केस में क्राइम सीन रीक्रिएशन के बारे में भी विचार कर रही है. इसके तहत लोहागढ़ फोर्ट में सिया और चेतन के साथ क्राइम सीन दोहराया जाएगा. इसके तहत केतन अग्रवाल की हाइट और वेट का एक पुतला किले से खाई में गिराया जाएगा. इस दौरान पुलिस यह समझने की कोशिश करेगी कि सिया और उसके प्रेमी चेतन ने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया. जांच टीम यह भी देखेगी कि घटना के समय केतन, सिया और चेतन किस-किस जगह पर मौजूद थे, धक्का किस स्थिति में दिया गया और उसके बाद शव कितनी दूरी तक खाई में गिरा.

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