Ketan Murder Case: 2004 फोन कॉल, 238 घंटे चैट... केतन की हत्या से 4 घंटे पहले बॉयफ्रेंड से मिली थी सिया, पुलिस को मिले ये सबूत

Ketan Agarwal Murder Case: 18 जून को केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने से हुई. पहले इसे हादसा समझा जा रहा था, लेकिन ये एक सोची-समझी मर्डर प्लानिंग थी. केतन की मंगेतर सिया गोयल ने ही हत्या की थी.

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18 जून को केतन अग्रवाल की मौत के दिन पहले लोहगढ़ किले की CCTV फुटेज खंगाली गई. इसमें चेतन चौधरी को देखा गया था. (ANI)

सिया और चेतन के बीच 1 जनवरी से 18 जून तक हुए 2004 कॉल्स.

CCTV फुटेज में दिख रहे हुडी वाले युवक से मैच हुआ चेतन का चेहरा.

बदनामी के डर से सगाई तोड़ प्रेमी के साथ भागने को तैयार नहीं थी सिया.

सिया के बर्ताव पर केतन की बहन को सबसे पहले हुआ था शक.

पुणे के चर्चित कारोबारी परिवार से जुड़े केतन अग्रवाल मर्डर केस ने प्यार और कम उम्र में शादी को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.केतन अग्रवाल (26) की मंगेतर सिया गोयल (20)ने अपने बर्थडे के दिन बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी (22) के साथ मिलकर मंगेतर को मार डाला. 3 बार हत्या की नाकाम कोशिश के बाद सिया ने प्लान B बनाया था. इसके मुताबिक, 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट में केतन को करीब 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया गया. मंगेतर की हत्या के बाद पुलिस से बचने के लिए सिया गोयल के पास प्लान C भी तैयार था. लेकिन, हर वारदात के बाद कातिल अपने पीछे कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है. ऐसा ही कुछ इस केस में हुआ.

पुलिस को ट्रैकिंग के दौरान मिले सिया-केतन के CCTV फुटेज में हुडी पहना चेतन चौधरी दिखा. शक बढ़ने पर जांच-पड़ताल हुई. कॉल डिटेल खंगाले गए. इस दौरान ऐसे राज निकले, जिनकी किसी को भनक नहीं थी.

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कब हुई केतन अग्रवाल की हत्या?

18 जून को केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने से हुई. पहले इसे हादसा समझा जा रहा था, लेकिन ये एक सोची-समझी मर्डर प्लानिंग थी. पुलिस के मुताबिक, सिया ने अपने प्रेमी चेतन की मदद से मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरे खाई में धक्का दे दिया था. फिलहाल दोनों 7 दिन की पुलिस कस्टडी में हैं.

कैसे हुई सिया के प्रेमी चेतन चौधरी की पहचान?

पुणे पुलिस के मुताबिक, 18 जून को केतन अग्रवाल की मौत के एक दिन पहले लोहगढ़ किले की CCTV फुटेज खंगाली गई. एक क्लिप में करीब 20 से 25 साल का शख्स 33°C टेंपरेचर में हुडी पहनकर आया था. हुडी से उसका चेहरा कवर हो रखा था और उसने हेडसेट भी पहन रखे थे. जैसे वह जानबुझकर अपना चेहरा छिपा रहा हो. पुलिस को ये बात अजीब लगी. इसलिए जांच में इसे ही आधार बनाकर एक-एक कड़ियां जोड़ी गई.बैकग्राउंड डिटेल निकाला गया, तो सिया और चेतन चौधरी का रिलेशन उजागर हो गया. पुलिस ने सिया के बर्ताव, चेतन चौधरी की मौके पर मौजूदगी और केतन के परिवार के बयान के आधार पर सिया और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया.

सिया और चेतन के बीच 2004 बार हुआ फोन कॉल

18 जून को सिया गोयल के 20वें जन्मदिन से एक दिन पहले केतन अग्रवाल की मौत हुई. पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की कॉल डिटेल और चैट हिस्ट्री भी खंगाली. जांचकर्ताओं के मुताबिक, कॉल रिकॉर्ड डेटा से यह साबित हो गया कि जिस वक्त केतन और सिया लोहगढ़ किले में थे, ठीक उसी समय चेतन चौधरी भी वहां मौजूद था. पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल ने चेतन चौधरी से नवंबर 2024 से बात करना शुरू किया था. दोनों ने इस साल सात महीनों में एक दूसरे को कुल 2,004 फोन कॉल किए थे. उनके बीच 238 घंटे की कॉल हिस्ट्री मिली है.

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कॉल हिस्ट्री से क्या पता चला?

पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कुल 238 घंटे की कॉल हिस्ट्री से ये साबित होता है कि केतन अग्रवाल से सगाई होने के बावजूद सिया लगातार अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के कॉन्टैक्ट में थी. जांच में ये भी पता चला है कि सगाई के बाद भी सिया और चेतन का पैरेलल रोमांटिर रिलेशन जारी था. जबकि केतन और सिया का परिवार शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे. सिया अक्सर चेतन से मिलने जाया करती थी.

सिया का प्लान C क्या था?

केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि केस फाइलों से पता चला है कि सिया और चेतन ने केतन अग्रवाल को मारने के लिए 19 जून को यानी सिया के बर्थडे के दिन ही प्लान C बना रखा था. 14 जून को केतन को सांप का डर दिखाकर खाई में फेंकने की नाकाम कोशिश हुई थी. ये सिया का प्लान A था. 18 जून को सिया ने प्लान B के तहत ब्वॉयफ्रेंड चेतन की मदद से केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दे दिया. अगर सिया का 18 जून वाला प्लान फेल हो जाता, तो उसने केतन को महाबलेश्वर में मारने की योजना बनाई थी. यहां तक की केतन की हत्या से महज 4 घंटे पहले सिया अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से एक कैफे में मिली थी. इस दौरान हत्या की प्लानिंग पर बात हुई थी.

परिवार को कैसे हुआ सिया पर शक?

रिपोर्ट के मुताबिक, केतन की बहन संजना अग्रवाल को सिया के बर्ताव पर शक हुआ था. घटना के 4 दिन बाद सिया गोयल सांत्वना देने अग्रवाल परिवार के पास पहुंची थी.इस दौरान केतन की बहन ने सिया से लोहागढ़ की घटना को लेकर विस्तार से सवाल पूछे. केतन और सिया तीन बार 31 मई, 14 जून और 18 जून को लोहागढ़ में ट्रेकिंग के लिए गए थे. सिया के जवाबों में टालमटोल दिखने से बहन का शक गहरा हो गया. उसने अपना शक परिवार को बताया. इसके बाद केतन के परिवार ने पुलिस को दोबारा से जांच करने की अपील की.

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चेतन और सिया ने कबूला जुर्म

पुलिस की सख्ती के बाद चेतन टूट गया. उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और कहा कि सिया के कहने पर ऐसा किया है. इसके बाद पुलिस ने सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया. दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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