इंटर में फेल हो गई थी सिया, फिर भी शादी के लिए क्यों बेताब था MBA पास केतन? रिश्ता कराने वाले मामा ने खोले राज़!

पुणे से कुछ दूर लोहागढ़ फोर्ट से खाई में गिरने से 18 जून को केतन अग्रवाल की मौत हो गई थी. इस घटना के 6 दिन के अंदर पुलिस ने आरोपी सिया और उसके लवर चेतन चौधरी को अरेस्ट कर लिया. जांच के दौरान दोनों आरोपी एक-दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Published: June 29, 2026, 10:00 PM IST
इंटर में फेल हो गई थी सिया, फिर भी शादी के लिए क्यों बेताब था MBA पास केतन? रिश्ता कराने वाले मामा ने खोले राज़!
मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या के आरोप में सिया गोयल 3 जुलाई तक की पुलिस कस्टडी में भेजी गई है. (PTI)
  • 18 जून को लोहागढ़ फोर्ट से खाई में गिरकर हुई थी केतन की मौत
  • मंगेतर सिया गोयल ने अपने लवर के साथ मिलकर दिया था धक्का
  • केतन की हत्या के लिए सिया ने बनाया था प्लान A B C औ D
  • सिया गोयल और चेतन के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस

पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस की जांच जारी है. आरोपी सिया गोयल और उसके लवर चेतन चौधरी को पुलिस ने सोमवार (29 जून 2026) को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उन्हें 3 जुलाई तक पुलिस की कस्टडी में भेज दिया है. इस बीच सिया के मामा और मामी ने भी पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है. सिया के मामा नरेंद्र मित्तल ही अपनी भांजी का रिश्ता विशाल अग्रवाल के बेटे केतन अग्रवाल के लिए लेकर गए थे.सिया 12वीं में फेल हो गई थी. दूसरी ओर, केतन अमेरिका से बिजनेस की पढ़ाई करके लौटा था. आखिर इतना पढ़ा-लिखा होकर भी केतन 12वीं फेल सिया गोयल से क्यों शादी करना चाहता था? सिया के मामा-मामी और मां ने कई राज़ खोले हैं.

Indian Express की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस जांच में शामिल हुए सिया गोयल के मामा नरेंद्र मित्तल और मामी रेनू मित्तल ने सिया के बर्ताव के बारे में बातें बताई हैं.नरेंद्र मित्तल ने कहा कि उन्हें कभी अंदाजा नहीं था कि उनकी भांजी अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या में आरोपी बन जाएगी.

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रिपोर्ट के मुताबिक, नरेंद्र मित्तल ने कहा, “मैंने सिया को उसके बचपन से बड़े करीब से देखा है. वो दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाली एक खुशमिजाज लड़की है. हमें लगा कि केतन से अच्छा लड़का उसे नहीं मिल सकता. इसलिए शादी की बात चलाई थी.”

12वीं फेल है सिया गोयल

सिया के मामा नरेंद्र मित्तल ने बताया कि उनकी भांजी 12वीं में फेल हो गई थी. ये बात केतन अग्रवाल के परिवार को बताई गई थी. केतन अग्रवाल अमेरिका से बिजनेस की पढ़ाई करके लौटा था. उसे सिया पसंद थी. वो उससे पहली ही नजर में प्यार करने लगा था. केतन को सिया के 12वीं फेल होने से कोई दिक्कत नहीं थी. इसलिए परिवार को भी कोई परेशानी नहीं हुई. सिया और केतन की मर्जी से शादी तय कर दी गई थी.

इससे पहले सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने भी खुलासा किया है कि उनकी बेटी की पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी. वो 12वीं का एग्जाम पास नहीं कर पाई थी.पढ़ाई की बजाय घर से ही बेकिंग का कारोबार शुरू किया था. पूजा गोयल का कहना है कि उन्होंने सगाई तय होने से पहले ही यह बात केतन अग्रवाल के परिवार को बता दी थी. परिवार को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी.

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विशाल अग्रवाल ने भी जताया था मामा-मामी पर भरोसा

रिपोर्ट के मुताबिक, केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने इससे पहले दावा किया था कि नरेंद्र और रेनू मित्तल ने ही सिया के बारे में भरोसा दिलाया था. इसके बाद उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता आगे बढ़ाने पर सहमति दी थी. दोनों परिवारों के बीच शादी की बातचीत जनवरी 2026 में शुरू हुई थी. 11 फरवरी में सिया और केतन की सगाई हो गई थी. दोनों की शादी इसी साल नवंबर में होने वाली थी.

सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में नहीं थी जानकारी

पुलिस को दिए बयान में नरेंद्र मित्तल ने कहा, “सिया और केतन दोनों ही बेहद शालीन, विनम्र और अच्छे स्वभाव के थे. परिवार के किसी सदस्य को सिया और चेतन चौधरी के कथित रिश्ते की जानकारी नहीं थी.” हालांकि, नरेंद्र मित्तल ने पुलिस को बताया कि उनकी भूमिका सिर्फ दोनों परिवारों का परिचय कराने और शादी की बातचीत शुरू कराने तक सीमित थी.

परिवार की इकलौती संतान है सिया, भाई को लिया गया गोद

सिया गोयल के फैमिली बैकग्राउंड को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है. परिवार से लंबे समय से जुड़ी सरस्वती गोयल के मुताबिक, सिया अपने माता-पिता की वर्षों की प्रार्थनाओं के बाद पैदा हुई थी. उनकी पैदाइश से पहले दंपति ने अपने ही रिश्तेदार से एक बेटे को गोद लिया था. यानी साहिल गोयल अडॉप्टेड है. परिवार के करीबी लोगों का कहना है कि सिया के मां-बाप बेहद धार्मिक माने जाते हैं. वे नियमित रूप से श्रीमद्भगवद्गीता पाठ समेत कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते थे.

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सिया को हो गई थी नशे की लत

वहीं, News 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार के कुछ परिचितों ने दावा किया है कि सिया को नशे की लत थी. वह अक्सर पार्टियों में जाया करती थीं. उनका यह भी आरोप है कि सिया की लाइफ स्टाइल के कारण कुछ रिश्तेदारों ने अपने बच्चों को उनसे दूर रखना शुरू कर दिया था. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

भाई ने चेतन से रिश्ते पर भी दी सफाई

सिया के भाई साहिल गोयल ने चेतन चौधरी के साथ सिया के रिश्ते को लेकर भी सफाई दी है. उन्होंने कहा कि दोनों की पहली मुलाकात पुणे के मार्केट यार्ड में आयोजित एक क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान हुई थी. हालांकि, उनका दावा है कि जब सिया की केतन से सगाई हुई, तब दोनों के बीच कोई अफेयर नहीं था. उन्होंने यह भी कहा कि सिया कभी केतन से दूरी नहीं बनाती थी. जब भी केतन का फोन आता था, वह उसका जवाब देती थी.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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