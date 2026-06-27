'सच बताने से आसान लगा मार डालना...', केतन हत्याकांड मामले में सिया का चौंकाने वाला कबूलनामा, जानें क्या कुछ बताया

पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी सिया गोयल ने पूछताछ में कथित तौर पर बताया कि शादी तोड़ने के बजाय मंगेतर की हत्या करना उसे आसान लगा. चलिए आपको बताते हैं सिया और क्या कुछ कबूला.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 27, 2026, 4:19 PM IST
Pune man murder case: Ketan's sister's suspicion, contradictory answers trapped Siya in her own web of lies

Ketan Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मुख्य आरोपी सिया गोयल ने पूछताछ के दौरान कथित तौर पर ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे मामले को और भी सनसनीखेज बना दिया है. बताया जा रहा है कि सिया ने कहा कि परिवार के सामने शादी तोड़ने की बात रखना उसके लिए बेहद मुश्किल था, इसलिए उसने अपने मंगेतर की हत्या की साजिश रचने का रास्ता चुना.

केतन अग्रवाल एक रियल एस्टेट कारोबारी थे. 18 जून को लोनावला के प्रसिद्ध लोहागढ़ किले की पहाड़ी से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी. शुरुआती तौर पर इसे हादसा माना गया, लेकिन जांच में कई ऐसे सबूत सामने आए जिनसे पुलिस को हत्या की आशंका हुई. इसके बाद सिया गोयल और उसके करीबी दोस्त चेतन चौधरी को मामले में गिरफ्तार किया गया.

और पढ़ें: Ketan Murder Case: सिया-चेतन ने कबूला जुर्म, फिर भी सजा आसान नहीं! 3 प्वॉइंट, जिससे कोर्ट में कमजोर पड़ सकता है केस

जांच एजेंसियों का दावा

जांच एजेंसियों का दावा है कि सिया अपने मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती थी. वो चेतन चौधरी के साथ रिश्ते में थी, लेकिन परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर नवंबर में तय शादी को रद्द करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इसी वजह से दोनों ने कथित तौर पर हत्या की योजना बनाई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुणे ग्रामीण पुलिस और लोनावला पुलिस ने संयुक्त रूप से 6 स्पेशल टीमें बनाई हैं. ये टीमें मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा, डिजिटल सबूत और दोनों आरोपियों की गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत पूरी प्लानिंग की तस्वीर साफ कर सकते हैं.

जांच में सामने आए कॉल रिकॉर्ड भी पुलिस के लिए अहम सुराग बने हैं. सूत्रों के अनुसार, जनवरी से अब तक सिया और चेतन के बीच करीब 2,000 बार बातचीत हुई. दोनों ने कुल मिलाकर लगभग 238 घंटे फोन पर बात की थी. पुलिस का कहना है कि इन रिकॉर्ड्स से उनके बीच लगातार संपर्क की पुष्टि होती है.

सिया के भाई ने क्या कहा?

उधर, सिया के भाई साहिल गोयल से भी कई घंटों तक पूछताछ की गई. पुलिस के मुताबिक, साहिल ने बताया कि चेतन से उसकी बहन की पहचान एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी. बाद में एक दोस्त की दिवाली पार्टी में दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और उनका संपर्क लगातार बना रहा.

हालांकि सिया के माता-पिता ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कभी चेतन चौधरी से मुलाकात नहीं की और न ही उससे कोई बातचीत हुई. वहीं, सिया के वकील का कहना है कि चेतन केवल उसका दोस्त था और मामले की सच्चाई अदालत में सामने आएगी.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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