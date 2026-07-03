Ketan Agarwal Murder Case: सिया गोयल ने मीडिया को दिखाई मिडल फिंगर, घर लेकर पहुंची थी पुलिस, देखें VODEO

अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के मर्डर कांड में फंसी सिया गोयल पुलिस के साथ दिखी, तो उसने कैमरों के सामने मिडल फिंगर दिखाई. इसे असभ्य माना जाता है.

Written by: Arun Kumar
Updated: July 3, 2026, 2:20 PM IST
Siya Goyal in Police Custody
पुलिस की हिरासत में सिया गोयल @ANI
  • कैमरा को देखकर सिया ने दिखाई मिडल फिंगर
  • सिया और चेतन ने केतन के मर्डर से पहले की थी रिहर्सल
  • दोनों आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है पुलिस
  • मर्डर के दिन सिया ने पहने थे जो कपड़े, पुलिस ने किया बरामद

Siya Goyal Shows Middle Finger: अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने की साजिश में फंसी सिया गोयल का नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में उसने जो हरकत की है उससे लग रहा है कि शायद उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. सिया को पुलिस उसके घर लेकर आई थी, जहां उसने वे कपड़े बरामद कर लिए हैं, जो सिया ने केतन की हत्या के दिन पहने हुए थे.

कैमरों में कैद हुई सिया की गंदी हरकत

कपड़ों की बरामदगी के बाद अपने घर से बाहर निकलते हुए, जब उसने मीडिया कैमरों को देखा तो उसने अपने हाथ से गंदी हरकत कर दी. उसने मीडिया कैमरा को देखकर अपनी मिडल फिंगर दिखा दी, जिसे अपमानजनक या अश्लील इशारा माना जाता है.

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सिया-चेतन ने की थी मर्डर की रिहर्सल

अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले गुरुवार की सुबह पुलिस सिया को उस जगह पर भी ले गई थी, जहां उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर यह रिहर्सल की थी कि लोहागढ़ किले की चोटी से केतन को कैसे धक्का देना है.

सिया और चेतन का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है पुलिस

सिया फिलहाल पुणे ग्रामीण पुलिस की हिरासत में है और पुलिस ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसे सिया और उससे प्रेमी चेतन का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मिले. पुलिस को सिया के घर से वे कपड़े बरामद हो गए हैं, जिन्हें उसने केतन की हत्या के दिन पहने थे. सिया और उसका परिवार पुणे के मार्केट यार्ड एरिया में रहता है.

नवंबर में तय थी सिया-केतन की शादी

बता दें 20 वर्षीय सिया और केतन की इस फरवरी में सगाई हुई थी और नवंबर में दोनों की शादी थी, लेकिन सिया का 22 वर्षीय चेतन से प्रेम-संबंध था और वह इसलिए केतन से शादी करना नहीं चाहती थी. 18 जून को उसने अपने 25 वर्षीय मंगेतर केतन को लोहागढ़ किले ले जाकर वहां एक चोटी से नीचे खाई में धक्का दे दिया. सिया और चेतन इस मर्डर केस में पुलिस की गिरफ्त में और उन्हें 3 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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