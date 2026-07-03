Ketan Agarwal Murder Case: सिया गोयल ने मीडिया को दिखाई मिडल फिंगर, घर लेकर पहुंची थी पुलिस, देखें VODEO

अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के मर्डर कांड में फंसी सिया गोयल पुलिस के साथ दिखी, तो उसने कैमरों के सामने मिडल फिंगर दिखाई. इसे असभ्य माना जाता है.

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पुलिस की हिरासत में सिया गोयल @ANI

कैमरा को देखकर सिया ने दिखाई मिडल फिंगर

सिया और चेतन ने केतन के मर्डर से पहले की थी रिहर्सल

दोनों आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है पुलिस

मर्डर के दिन सिया ने पहने थे जो कपड़े, पुलिस ने किया बरामद

Siya Goyal Shows Middle Finger: अपने मंगेतर केतन अग्रवाल का मर्डर करने की साजिश में फंसी सिया गोयल का नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में उसने जो हरकत की है उससे लग रहा है कि शायद उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है. सिया को पुलिस उसके घर लेकर आई थी, जहां उसने वे कपड़े बरामद कर लिए हैं, जो सिया ने केतन की हत्या के दिन पहने हुए थे.

कैमरों में कैद हुई सिया की गंदी हरकत

कपड़ों की बरामदगी के बाद अपने घर से बाहर निकलते हुए, जब उसने मीडिया कैमरों को देखा तो उसने अपने हाथ से गंदी हरकत कर दी. उसने मीडिया कैमरा को देखकर अपनी मिडल फिंगर दिखा दी, जिसे अपमानजनक या अश्लील इशारा माना जाता है.

Pune, Maharashtra: Siya Goyal, accused in the Ketan Agarwal murder case, was taken by Pune Rural Police to her Market Yard residence for investigation. After the investigation was completed, while leaving the house, Siya Goyal allegedly made obscene gestures and showed the middle… pic.twitter.com/mHnQKlfRrq — IANS (@ians_india) July 2, 2026

सिया-चेतन ने की थी मर्डर की रिहर्सल

अधिकारियों के मुताबिक, इससे पहले गुरुवार की सुबह पुलिस सिया को उस जगह पर भी ले गई थी, जहां उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर यह रिहर्सल की थी कि लोहागढ़ किले की चोटी से केतन को कैसे धक्का देना है.

सिया और चेतन का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है पुलिस

सिया फिलहाल पुणे ग्रामीण पुलिस की हिरासत में है और पुलिस ने कोर्ट में गुहार लगाई है कि उसे सिया और उससे प्रेमी चेतन का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की इजाजत मिले. पुलिस को सिया के घर से वे कपड़े बरामद हो गए हैं, जिन्हें उसने केतन की हत्या के दिन पहने थे. सिया और उसका परिवार पुणे के मार्केट यार्ड एरिया में रहता है.

नवंबर में तय थी सिया-केतन की शादी

बता दें 20 वर्षीय सिया और केतन की इस फरवरी में सगाई हुई थी और नवंबर में दोनों की शादी थी, लेकिन सिया का 22 वर्षीय चेतन से प्रेम-संबंध था और वह इसलिए केतन से शादी करना नहीं चाहती थी. 18 जून को उसने अपने 25 वर्षीय मंगेतर केतन को लोहागढ़ किले ले जाकर वहां एक चोटी से नीचे खाई में धक्का दे दिया. सिया और चेतन इस मर्डर केस में पुलिस की गिरफ्त में और उन्हें 3 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया है.