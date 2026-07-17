Ketan Agarwal Murder Case: केतन की हत्या के लिए सुपारी किलर से भी मिल चुकी थी सिया, पुलिस के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत

18 जून को केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने से हुई. पहले इसे हादसा समझा जा रहा था, लेकिन ये एक सोची-समझी मर्डर प्लानिंग थी. पुलिस के मुताबिक, सिया ने अपने प्रेमी चेतन की मदद से मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरे खाई में धक्का दे दिया था.

Written by: Anjali Karmakar
Published: July 17, 2026, 7:28 PM IST
Ketan Agarwal Murder Case: केतन की हत्या के लिए सुपारी किलर से भी मिल चुकी थी सिया, पुलिस के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत
सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच कुल 238 घंटे की कॉल हिस्ट्री से ये साबित होता है कि केतन अग्रवाल से सगाई होने के बावजूद सिया लगातार अपने ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के कॉन्टैक्ट में थी. (ANI)
  • लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान 400 फीट खाई में गिरा था केतन.
  • मंगेतर सिया ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर केतन को दिया था धक्का.
  • केतन की बहन को सिया पर सबसे पहले हुआ था शक.
  • 2 साल से चेतन चौधरी के साथ रिलेशन में थी सिया गोयल.

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत के मामले में पुणे पुलिस को सिया गोयल के खिलाफ अहम सबूत मिले हैं. पुलिस को जानकारी मिली है कि सिया गोयल और उसके ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल की हत्या के लिए एक सुपारी किलर से भी कॉन्टेक्ट किया था. हालांकि, सुपारी किलर ने केतन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया था. अब वही इस केस में सिया गोयल के खिलाफ गवाही दे सकता है.

26 साल के केतन अग्रवाल की पुणे के लोहगढ़ किले में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरकर मौत हो गई थी. आरोप है कि उसकी मंगेतर सिया गोयल (20) ने अपने लवर चेतन चौधरी(22) के साथ मिलकर केतन को किले से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया था. फिलहाल सिया और चेतन 16 जुलाई तक येरवदा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं.

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पुलिस को मिले कौन से सबूत?

केतन मर्डर केस की जांच में जुटी पुणे पुलिस को सिया के बारे में एक अहम जानकारी मिली. पुलिस के मुताबिक, सिया और चेतन ने केतन अग्रवाल के मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करने का प्लान बनाया था. इसके लिए मुंबई के एक सुपारी किलर से कॉन्टैक्ट किया गया था. सिया और चेतन ने इस शख्स को पुणे की एक होटल में बुलाया था. सुपारी किलर को केतन अग्रवाल के परिवार के बारे में जब बताया गया, तो रसूख जानकर उसने हत्या की सुपारी लेने से मना कर दिया था. पुलिस ने उस होटल का CCTV फुटेज भी बरामद कर लिया है. अब इसी सुपारी किलर को पुलिस कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश करेगी.

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कैसे हुई सिया के प्रेमी चेतन चौधरी की पहचान?

पुणे पुलिस के मुताबिक, 18 जून को केतन अग्रवाल की मौत के एक दिन पहले लोहगढ़ किले की CCTV फुटेज खंगाली गई. एक क्लिप में करीब 20 से 25 साल का शख्स 33°C टेंपरेचर में हुडी पहनकर आया था. हुडी से उसका चेहरा कवर हो रखा था और उसने हेडसेट भी पहन रखे थे. जैसे वह जानबुझकर अपना चेहरा छिपा रहा हो. पुलिस को ये बात अजीब लगी. इसलिए जांच में इसे ही आधार बनाकर एक-एक कड़ियां जोड़ी गई.बैकग्राउंड डिटेल निकाला गया, तो सिया और चेतन चौधरी का रिलेशन उजागर हो गया. पुलिस ने सिया के बर्ताव, चेतन चौधरी की मौके पर मौजूदगी और केतन के परिवार के बयान के आधार पर सिया और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया.

सिया और चेतन के बीच 2004 बार हुआ फोन कॉल

18 जून को सिया गोयल के 20वें जन्मदिन से एक दिन पहले केतन अग्रवाल की मौत हुई. पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी की कॉल डिटेल और चैट हिस्ट्री भी खंगाली. जांचकर्ताओं के मुताबिक, कॉल रिकॉर्ड डेटा से यह साबित हो गया कि जिस वक्त केतन और सिया लोहगढ़ किले में थे, ठीक उसी समय चेतन चौधरी भी वहां मौजूद था. पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल ने चेतन चौधरी से नवंबर 2024 से बात करना शुरू किया था. दोनों ने इस साल सात महीनों में एक दूसरे को कुल 2,004 फोन कॉल किए थे. उनके बीच 238 घंटे की कॉल हिस्ट्री मिली है.

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जापानी वीडियो से सीखे थे पुलिस को गुमराह करने के ट्रिक्स

पुलिस के मुताबिक, केतन की हत्या की जांच से बचने और पुलिस को गुमराह करने के लिए सिया गोयल और चेतन चौधरी ने करीब दो घंटे लंबे जापानी वीडियो देखे थे. इन वीडियो में पुलिस पूछताछ के दौरान शांत रहने, एक्सप्रेशन कंट्रोल करने और सवालों के जवाब शांत तरीके से देने के ट्रिक्स बताए गए थे. पुलिस ने दोनों आरोपियों के मोबाइल की सर्च हिस्ट्री से इन वीडियो के लिंक भी बरामद कर लिए हैं.

केतन से सगाई से पहले सिया ने चेतन से कर ली थी शादी

केतन मर्डर केस में पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली थी. सिया ने केतन से सगाई से पहले ही शादी कर ली थी. पुलिस को जानकारी मिली की सिया और चेतन ने नवंबर 2025 में सीक्रेट मैरिज की थी. फिर केतन अग्रवाल से सिया की सगाई फरवरी में हुई. पुलिस ने दोनों आरोपियों के पिछले छह-सात महीनों के डिजिटल डेटा की जांच की, जिससे यह राज खुला कि दोनों शादीशुदा थे.

पुलिस कब तक दाखिल करेगी चार्जशीट?

क्रिमिनल लॉयर अनुपम मुखर्जी बताते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत पुलिस को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होती है.चार्जशीट में पुलिस डिजिटल सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट, CCTV फुटेज, कॉल डिटेल, गवाहों के बयान और दूसरे साइंटिफिक सबूत अदालत के सामने पेश करेगी. इसी आधार पर अदालत तय करेगी कि आरोप तय किए जाएं या नहीं.

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क्या ट्रायल शुरू होगा?

वकील अनुपम मुखर्जी के मुताबिक, अगर अदालत को पहली नजर में पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो आरोप तय होंगे. उसके बाद ट्रायल शुरू होगा. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष अपने गवाहों और सबूतों को पेश करेगा, जबकि बचाव पक्ष उनका जवाब देगा. आखिर में अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाएगी.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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