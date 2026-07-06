केतन मर्डर केस: पंचशील एग्रीमेंट से बेल तक... आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के सामने क्या हैं कानूनी रास्ते?

18 जून को केतन अग्रवाल की हत्या से 6 दिन के अंदर पुलिस ने आरोपी सिया और चेतन को अरेस्ट कर लिया था. जांच के दौरान दोनों आरोपी एक-दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं.

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आरोप है कि सिया ने अपने लवर चेतन चौधरी (22) के साथ मिलकर मंगेतर केतन को खाई से धक्का दे दिया था. (ANI)

18 जून को लोहागढ़ फोर्ट से गिरकर हुई थी केतन की मौत

मंगेतर सिया गोयल पर केतन को धक्का देकर मारने का आरोप

न्यायिक हिरासत में हैं सिया गोयल और ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी

जाने-माने वकील उज्जवल निकम लड़ेंगे केतन अग्रवाल का केस

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके लवर चेतन चौधरी की गिरफ्तारी के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. 18 जून को केतन अग्रवाल की मौत लोहागढ़ फोर्ट में ट्रैकिंग के दौरान खाई में गिरने से हुई. पहले इसे हादसा समझा जा रहा था, लेकिन ये एक सोची-समझी मर्डर प्लानिंग थी. पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल (20) ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी (22) की मदद से मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरे खाई में धक्का दे दिया था. दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. अब इस केस का फोकस गिरफ्तारी से आगे बढ़कर जमानत, चार्जशीट और ट्रायल की प्रक्रिया पर आ गया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आगे इस मामले में कानूनी तौर पर क्या-क्या हो सकता है?

क्या होगी जमानत की कोशिश?

इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे क्रिमिनल लॉयर अनुपम मुखर्जी बताते हैं, “न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी के पास सबसे पहला कानूनी विकल्प जमानत याचिका दाखिल करना होगा. दोनों से पुलिस पूछताछ पूरी होने के बाद अब बचाव पक्ष(Defence) अदालत से रेगुलर बेल की मांग कर सकता है. हालांकि, अभियोजन पक्ष (Prosecution)इस आधार पर जमानत का विरोध कर सकता है कि मामला हत्या जैसे गंभीर अपराध का है. जांच अभी पूरी नहीं हुई है.”

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पुलिस कब तक दाखिल करेगी चार्जशीट?

क्रिमिनल लॉयर अनुपम मुखर्जी बताते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत पुलिस को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करनी होती है.चार्जशीट में पुलिस डिजिटल सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट, CCTV फुटेज, कॉल डिटेल, गवाहों के बयान और दूसरे साइंटिफिक सबूत अदालत के सामने पेश करेगी. इसी आधार पर अदालत तय करेगी कि आरोप तय किए जाएं या नहीं.

क्या ट्रायल शुरू होगा?

वकील अनुपम मुखर्जी के मुताबिक, अगर अदालत को पहली नजर में पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो आरोप तय होंगे. उसके बाद ट्रायल शुरू होगा. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष अपने गवाहों और सबूतों को पेश करेगा, जबकि बचाव पक्ष उनका जवाब देगा. आखिर में अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाएगी.

पंचशील एग्रीमेंट क्या है?

पंचशील एग्रीमेंट भारतीय न्याय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है. इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब किसी आपराधिक मामले में प्रत्यक्ष सबूत नहीं होते हैं. पूरा मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित होता है. यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra मामले में बनाया था. अदालत ने कहा था कि सिर्फ परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने से पहले 5 शर्तों का पूरा होना जरूरी है. इन्हीं पांच सिद्धांतों को ‘पंचशील’ कहा जाता है. हालांकि, सिर्फ किसी एग्रीमेंट का होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता. अदालत में इसकी अहमियत इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे अन्य सबूतों जैसे डिजिटल रिकॉर्ड, CCTV, फॉरेंसिक सबूत और गवाहों के साथ कैसे जोड़ा जाता है.

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कौन सी 5 शर्तें?

सबसे पहले अदालत यह देखती है कि अभियोजन पक्ष जिन तथ्यों पर अपना मामला खड़ा कर रहा है, वे पूरी तरह साबित हुए हैं या नहीं.

जो भी परिस्थितिजन्य सबूत अदालत के सामने रखे जाएं, वे सिर्फ इस निष्कर्ष की ओर ले जाएं कि आरोपी ने ही अपराध किया है. अगर वही सबूत किसी अन्य निर्दोष की व्याख्या की भी संभावना छोड़ते हैं, तो आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

परिस्थितिजन्य सबूत इतने मजबूत और स्पष्ट होने चाहिए कि वे किसी संदेह की गुंजाइश न छोड़ें. आधे-अधूरे या अस्पष्ट सबूत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं माने जाते.

अभियोजन पक्ष को यह भी साबित करना होता है कि उपलब्ध सबूतों से आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने की संभावना नहीं बचती.

सभी परिस्थितिजन्य सबूत एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए. इससे ऐसी पूरी सिरीज बननी चाहिए, जो आरोपी की ओर इशारा करे. अगर इस सिरीज में कोई महत्वपूर्ण कड़ी गायब है, तो अदालत आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकती है.

केतन अग्रवाल मर्डर केस में पंचशील एग्रीमेंट का महत्व

केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच एजेंसी के पास कथित तौर पर CCTV फुटेज, डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, फॉरेंसिक सबूत और अन्य परिस्थितिजन्य सबूत हैं. अगर अभियोजन पक्ष अदालत में यह साबित कर देता है कि ये सभी सबूत पंचशील टेस्ट की पांचों कसौटियों पर खरे उतरते हैं, तो परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर भी दोष सिद्ध किया जा सकता है. अगर इन पांच सिद्धांतों में से किसी एक पर भी संदेह रह जाता है, तो अदालत आरोपी को ‘संदेह का लाभ’ दे सकती है.

पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट का स्टेटस?

पुलिस ने जांच के दौरान सिया गोयल और चेतन चौधरी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की परमिशन मांगी थी, लेकिन दोनों आरोपियों ने सहमति नहीं दी. भारतीय कानून के मुताबिक, किसी आरोपी की सहमति के बिना पॉलीग्राफ या नार्को टेस्ट नहीं कराया जा सकता. हालांकि, चेतन चौधरी का GAIT टेस्ट कराया गया है. फॉरेंसिक जांच में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है, जब किसी घटना का CCTV फुटेज मौजूद हो ;लेकिन चेहरा साफ दिखाई न दे. इस टेस्ट के जरिए चेतन चौधरी के चाल-ढाल और हाव-भाव को समझने की कोशिश की गई. ऐसे में जांच एजेंसी अब फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों पर ही ज्यादा निर्भर हो गई है.

पुलिस किन सबूतों पर भरोसा कर रही है?

केतन अग्रवाल की मौत कैसे हुई? लोहागढ़ फोर्ट में उस दिन क्या हुआ था? इन सवालों का जवाब पुलिस के पास नहीं है. फिलहाल कोई चश्मदीद सामने नहीं आया है. इसलिए जांच का आधार परिस्थितिजन्य सबूत हैं. पुलिस CCTV फुटेज, मोबाइल फोन की लोकेशन, डिजिटल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक रिपोर्ट, क्राइम सीन रीक्रिएशन और दूसरे साइंटिफिक जांच के जरिए केस को मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

आने वाले दिनों में अदालत के सामने सबसे अहम मुद्दा जमानत याचिका, चार्जशीट और ट्रायल की प्रक्रिया होगी. अगर चार्जशीट में पर्याप्त सबूत शामिल किए जाते हैं, तो मुकदमा आगे बढ़ेगा. अगर जांच में नए तथ्य सामने आते हैं, तो पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है.

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