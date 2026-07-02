केतन हत्याकांड में नया मोड़, 'पहले धोखा देता है फिर कॉल करता है...' सिया का वीडियो वायरल, चेतन समेत दोनों का होगा पॉलीग्राफ

सोशल मीडिया पर वायरल एक पुराने वीडियो ने मामले को और सनसनीखेज बना दिया है. वीडियो में सिया गोयल किसी से फोन पर धोखे की बात करती नजर आ रही हैं, जिससे जांच में नए सवाल खड़े हो गए हैं.

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वायरल VIDEO ने खोले सिया गोयल के रिश्ते के कई राज (image FILE)

पुणे के व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी मुख्य आरोपी हैं.

पुलिस दोनों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए कोर्ट से अनुमति लेने की तैयारी कर रही है.

इस बीच सिया का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह धोखे की बात करती दिख रही हैं.

जांच में यह भी सामने आया है कि केतन को शादी से पहले ही दोनों के रिश्ते पर शक होने लगा था.

महाराष्ट्र के पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन तह खुल रही हैं. लोनावला ग्रामीण पुलिस व्यवसायी केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में दोनों आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अदालत से अनुमति लेने की तैयारी कर रही है. लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने पूछताछ के दौरान जरूरी जानकारी छिपाई है. सच का पता लगाने और उनके बयानों की पुष्टि करने के लिए पुलिस पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट से मंजूरी लेने की योजना बना रही है. चल रही जांच के तहत पुलिस गुरुवार को मुख्य आरोपी सिया गोयल को उसके घर ले गई ताकि पंचनामा (घटनास्थल और सबूतों की आधिकारिक दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया) पूरा किया जा सके. दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी 3 जुलाई को खत्म होने वाली है. रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद सिया गोयल और सह-आरोपी चेतन चौधरी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति के लिए पुलिस द्वारा कोर्ट में अर्जी देने की उम्मीद है. आइए जानते हैं क्या वायरल वीडियो का मामला.

क्या है वायरल वीडियो

सिया गोयल का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह क्लिप दिसंबर 2025 की बताई जा रही है, जिसमें सिया नाइटक्लब में फोन पर बात करते हुए दिख रही है. बातचीत के दौरान उयह कहते हुए सुना जा सकता है, “पहले वह मुझे धोखा देता है, फिर मुझे फोन करता है.”

वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट-

क्राइम सीन रीक्रिएट

सिया गोयल और उनके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर पुणे के पास लोहागढ़ किले की एक चट्टान से धक्का देकर सिया के मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या करने का आरोप है. जांच के तहत, पुलिस ने किले में क्राइम सीन को फिर से तैयार (रीक्रिएट) किया. पुलिस ने चौधरी की चाल-ढाल का भी विश्लेषण (गेट एनालिसिस) किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वही हुडी पहने हुए व्यक्ति था, जिसे कथित हत्या से कुछ समय पहले केतन और सिया का पीछा करते हुए देखा गया था. बुधवार 1 जुलाई सुबह 7 बजे 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की देखरेख में चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले ले जाया गया, जबकि सिया को घटनाक्रम को फिर से समझने की प्रक्रिया के लिए एक दिन पहले ही उसी जगह ले जाया गया था. जांच में यह भी पता चला है कि महाराष्ट्र के एक जाने-माने बिजनेसमैन के बेटे केतन अग्रवाल को शादी से पहले ही सिया और चेतन चौधरी के कथित रिश्ते पर शक हो गया था. पुलिस के मुताबिक, केतन ने अपने परिवार से शादी से पहले सिया के बैकग्राउंड की जांच करने के लिए भी कहा था. अधिकारियों ने बताया कि केतन के पिता ने अपनी शिकायत में कहा कि उनका बेटा सिया और चेतन चौधरी की बढ़ती नजदीकियों को लेकर बार-बार चिंता जताता था.