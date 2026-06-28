'खोपड़ी कुचल चुकी थी, शरीर पर कई निशान थे...', केतन को सबसे पहले देखने वाले ने बताई पूरी कहानी, सिया के हाव-भाव का भी खुलासा

पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि शव के सिर पर गंभीर चोटें थीं और शरीर पर कई निशान मिले. उनका ये भी कहना है कि रेस्क्यू के दौरान मौजूद सिया गोयल बाकीलोगों के मुकाबले बहुत शांत थी.

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रेस्क्यू टीम के सदस्य ने शव पर गंभीर सिर की चोट और कई चोटों का दावा किया.

उनके अनुसार, रेस्क्यू के दौरान सिया अन्य लोगों की तुलना में शांत नजर आईं.

पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों ने चैट और रीसायकल बिन का डेटा डिलीट किया.

डिजिटल सबूतों और फॉरेंसिक जांच के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है.

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच के बीच एक नया दावा सामने आया है. लोहागढ़ किले से केतन का शव निकालने वाली रेस्क्यू टीम के सदस्य सुनील गायकवाड़ ने बताया कि जब उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची, तब केतन के सिर पर गंभीर चोटें थीं और शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे. उनके अनुसार, मौके पर मौजूद ज्यादातर लोग बेहद घबराए और भावुक थे, जबकि सिया गोयल शांत दिखाई दे रही थी. हालांकि, ये रेस्क्यू टीम के सदस्य का दावा है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि जांच एजेंसियों या अदालत की तरफ से नहीं हुई है.

25 साल के केतन अग्रवाल की 18 जून को पुणे के लोहागढ़ किले से गिरने के बाद मौत हो गई थी. शुरुआती तौर पर घटना को हादसा माना गया, लेकिन बाद में पुलिस जांच में हत्या की साजिश का मामला सामने आया. पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को आरोपी बनाया है. दोनों फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है.

रेस्क्यू टीम ने क्या कुछ बताया?

रेस्क्यू टीम के सदस्य ने बताया कि शव को पहाड़ी और घने जंगल वाले रास्ते से नीचे लाना काफी चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने कहा कि पुलिस को सुबह सूचना मिली थी और कई घंटों तक चले अभियान के बाद शव को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया. इस बीच पुलिस जांच में डिजिटल सबूतों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं.

#WATCH | Ketan Agarwal Murder Case | Lonavala, Maharashtra | Sunil Gaikwad, who was part of the rescue team, says, “On reaching Lohagad Fort, we discovered a deceased boy with severe head injuries, including a crushed skull, and multiple bruises on his limbs. He had died. We… pic.twitter.com/eWApjdylsK — ANI (@ANI) June 27, 2026

जांच अधिकारियों के अनुसार, सिया और चेतन ने घटना से पहले और बाद की अपनी चैट हिस्ट्री और मोबाइल फोन के रीसायकल बिन से भी डेटा हटाने की कोशिश की थी. अब फॉरेंसिक विशेषज्ञ डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटे हैं ताकि दोनों के बीच हुई बातचीत और कथित साजिश की पुष्टि की जा सके.

पुलिस ने मामले को लेकर क्या कहा?

पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपी पिछले लगभग 6 महीनों से लगातार संपर्क में थे. जांच में सामने आया है कि दोनों के बीच करीब 2,000 से ज्यादा फोन कॉल हुए थे. पुलिस ये भी जांच कर रही है कि घटना से पहले दोनों एक कैफे में मिले थे, जहां कथित तौर पर पूरी योजना पर चर्चा हुई.

मामले में सिया के भाई साहिल गोयल से भी कई दौर की पूछताछ की गई है. पुलिस के मुताबिक, साहिल ने स्वीकार किया कि वो सिया और चेतन की दोस्ती के बारे में जानता था और उसने सिया को ये रिश्ता खत्म करने की सलाह भी दी थी क्योंकि उसकी सगाई केतन से हो चुकी थी. हालांकि, इस दावे की भी जांच की जा रही है.

फिलहाल पुलिस डिजिटल सबूतों जैसे कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मामले की कड़ियां जोड़ रही है. कोर्ट में अभी आरोप साबित नहीं हुए हैं और जांच जारी है. ऐसे में इस मामले से जुड़े सभी दावों का अंतिम सत्य न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.