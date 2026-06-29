सगाई से पहले किसके साथ ट्रिप पर उदयपुर गई थी सिया? केतन अग्रवाल केस में हुआ एक और खुलासा

Ketan Agarwal Murder: केतन अग्रवाल मर्डर केस में छानबीन कर रही पुलिस को मालूम चला है कि सिया अपने दोस्त चेतन और बाकी दोस्तो के साथ अपनी सगाई से पहले उदयपुर घूमने गई थी. पुलिस इस ट्रिप में भी इस साजिश से जुड़े तार ढूंढ रही है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 29, 2026, 9:13 AM IST
Ketan Agarwal Murder Case
तस्वीर- सोशल मीडिया से

Ketan Agarwal Murder: पुणे के अमीर कारोबारी के बेटे केतन अग्रवाल की हत्या की जांच कर रही पुलिस इस केस से जुड़े हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है. 18 जून को केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल संग पुणे के लोहागढ़ किले में घूमने पहुंचे थे. यहां उन्हें गहरी खाई में धक्का देकर उनकी हत्या कर दी गई. इस साजिश में सिया का बॉयफ्रेंड चेतन भी साथ था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इस मामले की छानबीन कर रही पुलिस की निगाहें अब आरोपियों के राजस्थान के उदयपुर टूर पर हैं. पुलिस को लगता है कि इस टूर की जांच कर उसे ऐसे सुराग मिल सकते हैं, जो यह बताएं कि दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी का रिश्ता कितना गहरा है.

अब तक हुई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, सिया और चेतन फरवरी में केतन से फरवरी में होने वाली सगाई से कुछ दिन पहले ही एक ग्रुप के साथ उदयपुर घूमने गए थे. पुलिस को भरोसा है कि इस दौरे पर दोनों ने जितना समय एक साथ बिताया था उससे बाद में हुई घटनाओं के क्रम को समझने में मदद कर सकती है. इस केस की जांच कर रहे अधिकारी इस दौरे की डिटेल्स, डिजिटल सबूत और दूसरे फॉरेंसिक सामग्री का अध्ययन कर रही है.

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पुलिस को दिए बयानों में सिया ने बताया है कि वह कभी भी केतन से शादी करना नहीं चाहती थी, जबकि सार्वजनिक तौर पर दोनों एक साथ खुश नजर आते थे. उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दोनों की ढेरों फोटोग्राफ और वीडियोज और रील्स मौजूद हैं, जिनमें दोनों एक साथ बहुत खुश दिखते नजर आते हैं. हालांकि पुलिस ने आरोप लगाया है कि सिया का उसे शादी का कोई इरादा नहीं था. एनडीटीवी क एक रिपोर्ट के मुताबिक सिया ने पुलिस को बताया कि वह केतन से कभी शादी करना नहीं चाहती थी.

इस जांच में पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि सिया ने शॉपिंग की बात कहकर केतन से 1 करोड़ रुपये लिए थे और बाद में उसने इस पैसे को चेतन को दे दिया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चेतन इस फंड से अपना बिजनस और करियर जमाना चाहता था. आरोप है कि उसकी योजना था कि वह इस पैसे की मदद से अगले तीन साल में अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के बाद वह शादी का प्रस्ताव लेकर सिया के परिवार से मिलेगा.

पुलिस ने दावा किया है कि 18 जून को सिया ने केतन को पुणे में स्थित लोहागढ़ किला घूमने के लिए राजी किया था, जबकि चेतन भी वहां पहुंचा था. चेतन सिया और केतन से अलग लोहागढ़ पहुंचा था, ताकि किसी को शक न हो कि वह भी इस साजिश में शामिल है. इस किले में ऐसी जगह पहुंच कर, जहां कोई भी नहीं था वहां सिया ने चेतन को अलर्ट किया, जिसके बाद उसने केतन को एक गहरी खाई में धक्का दे दिया.

चेतन अपनी इस साजिश के सुबूत मिटाना चाहता था और इसलिए वह अपना मोबाइल फोन अपनी दुकान पर ही छोड़कर गया था, उसने इस यात्रा के दौरान जरूरी कम्यूनिकेशन के लिए अपने साथ अपने कर्मी का फोन रखा था. इतना ही नहीं उसने अपनी पहचान छिपाने के मकसद से एक हूडी जैकेट भी पहने हुई थी.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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