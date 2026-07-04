Ketan Agarwal Murder Case: क्या हकलाता और तुतलाता था केतन? सोशल मीडिया पर सिया की साजिश का एक और पर्दाफाश

अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर और पुणे के 26 वर्षीय बिल्डर केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले की चोटी से धक्का मारकर मर्डर करने वाली सिया अपने आरोपों में झूठी साबित होती दिख रही है. इस मर्डर केस में फंसने के बाद सिया ने पुलिस को बयान दिया था कि वह बोलने में हकलाता और तुतलाता था. सोशल मीडिया पर केतन अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह धारा प्रवाह तरीके से बातचीत कर रहा है.
इस वायरल वीडियो में केतन कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते दिख रहा है, जिन्हें आमतौर पर तुतलाने या हकलाने वाला व्यक्ति सामान्य स्पीड और साफ उच्चारण के साथ बगैर अटैक नहीं बोल पाता है. केतन इस वीडियो में सामान्य ढंग से बात कर रहा है, जिसमें तुतलाने या हकलाने के लक्षण नहीं दिखते.
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ऐसे में सिया गोयल इस आरोप में फंसती दिख रही है, जिसमें उसने केतन को हकला और तुतलाने वाला बताया था. कई मीडिया रिपोर्ट्स में केतन का धारा प्रवाह बोलते हुए वीडियो वायरल हो रहा है.
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