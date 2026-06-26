केतन या चेतन! किससे शादी करना चाहती थी सिया? मां ने बताया- बेटी बार-बार बोलती थी एक ही बात

पुणे के चर्चित केतन हत्याकांड में फंसी उसकी मंगेतर सिया गोयल की मां ने मीडिया के सामने आकर यह बताया है कि आखिर वह केतन के साथ शादी होने को लेकर क्या कहती थी.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 26, 2026, 11:13 AM IST
Siya Goyal Mother Father
सिया के पिता प्रवीण गोयल (बाएं) और मां पूजा गोयल इनसेट में सिया और केतन @x.com
  • केतन अग्रवाल मर्डर केस में उसकी मंगेतर सिया का नाम आने के बाद परेशान है परिवार
  • सिया के मां-बाप ने मीडिया से की हर पहलू पर बात, बोले- दोषी को मिले सख्त से सख्त सजा
  • सिया के पिता प्रवीण गोयल बोले- अगर बेटी दोषी तो उसे भी मिलनी चाहिए मौत की सजा
  • सिया के पिता बोले- सिया के बॉयफ्रेंड होने की नहीं थी जानकारी, चेतन से कभी नहीं मिला

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला इन दिनों मर्डर मिस्ट्री के चलते चर्चाओं में है. आरोप है कि 26 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल को उसकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने कथित बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने अभी तक की जांच में इस हत्याकांड को सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने अपनी छानबीन में पाया है कि केतन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी यह सोची-समझी साजिश थी, जिसमें सिया का बॉयफ्रेंड चेतन भी शामिल था. दोनों को पुलिस ने धर लिया है और दोनों इस वक्त हिरासत में हैं. इस बीच सिया का परिवार मीडिया के सामने आया है और उन्होंने इस हत्याकांड में बेटी के शामिल होने की बातों को नकारा है. साथ ही यह भी कहा है कि इसमें जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए.

मां बोली- सिया से बार-बार पूछा था यह सवाल

इस मामले पर सिया का पक्ष रखते हुए उसकी मां पूजा गोयल ने मीडिया से बातचीत की. न्यूज एजेंसी एएनआई ने पूजा गोयल से हुई इस बातचीत का वीडियो पोस्ट किया है. इसमें उन्होंने बताया, ‘सिया का केतन से रिश्ता तय होने के दौरान ही बार-बार पूछा गया था कि अगर तुम्हें केतन पसंद नहीं है तो अभी बता दो…’ उनका कहना है कि सिया हर बार जवाब देती थी, ‘मम्मी मुझे केतन पसंद है… मैं उसी शादी करना चाहती हूं, यही नहीं उसने कहा कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरा (लड़का) नहीं है.’

और पढ़ें: 'तुमसे ना हो पाएगा...' कौन भड़का रहा था सिया गोयल को केतन की हत्या के लिए? हत्या के असफल प्रयास से था नाराज

पुलिस का दावा- सिया ने प्रेमी संग मिलकर साजिश को दिया अंजाम

वहीं, पुलिस की छानबीन में मामला इतना ही नहीं है. यहां केतन के अलावा दूसरे लड़के चेतन चौधरी की भी कहानी सामने आई है, जिसने सिया के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया. इस पर सिया की मां ने कहा कि हमें सिर्फ चेतन और सिया की दोस्ती के बारे में मालूम था, सिया ने कभी नहीं बताया कि उसका चेतन से कोई अफेयर है.

मां बोली- सिया और चेतन सिर्फ दोस्त थे

सिया की मां पूजा गोयल ने कहा, ‘सिया और चेतन की पहचान एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी. परिवार को मालूम था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे सामान्य दोस्ती से ज्यादा कुछ नहीं माना. सिया ने परिवार में कभी नहीं बताया कि उसका चेतन से कोई प्रेम संबंध है. इस दौरान जब भी उसकी शादी की बात आगे बढ़ी तो उन्होंने हर बार बेटी से खुलकर पूछा कि क्या वह इस रिश्ते से खुश है?’

‘केतन से ही शादी करना चाहती थी सिया’

मां का दावा है कि सिया हर बार यह कहती थी कि उसे केतन पसंद है. वह शादी के लिए पूरी तरह तैयार है और उसकी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं है. पुलिस की छानबीन इससे अलग कहानी बता रही है और प्रेम संबंध ही इस हत्या की वजह बनी है.

सिया के पिता प्रवीण ने बताया- कैसे हुआ था यह रिश्ता

सिया के पिता प्रवीण गोयल ने भी चेतन से रिश्ते की बात नकारी है. प्रवीण गोयल ने आज तक से हुई बातचीत में बताया, ‘यह रिश्ता किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट या रिश्तेदार की सिफारिश से नहीं, बल्कि एक पारिवारिक समारोह से हुआ था. गोवा में एक शादी समारोह में किसी ने पहली बार सिया को देखा था और उसके बारे में जानकारी ली. जब बेटी की शादी की बात शुरू हुई तो परिवार की पहली प्रतिक्रिया थी कि वह तो अभी सिर्फ 19 साल की ही है तो परिवार को कोई जल्दबाजी नहीं है.’

दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता तय

प्रवीण गोयल के मुताबिक, इसके कुछ समय बाद कर्जत में एक और फैमली फंक्शन में मिले यहां पर दोनों परिवार मिले थे. यहां एक बार फिर अग्रवाल परिवार की ओर से केतन और सिया के रिश्ते की बात उठी. इस बीच रिश्तेदारों ने भी कहा कि परिवार अच्छा है और ऐसा रिश्ता बार-बार नहीं मिलता. इसके बाद दोनों परिवारों ने बात आगे बढ़ाई. आखिरकार रिश्ता तय हो गया.

11 फरवरी को हुआ रोका और नवंबर में होनी थी शादी

उन्होंने बताया कि रिश्ता पक्का होने के बाद सब कुछ बढ़िया से आगे बढ़ रहा था. 11 फरवरी को दोनों परिवारों की औपचारिक मुलाकात हुई. इसके 8 दिन बाद 19 फरवरी को रोका समारोह संपन्न हो गया. दोनों की नवंबर में शादी की तारीख तय हो गई थी और इसके लिए उदयपुर में एक भव्य समारोह की बुकिंग हो गई थी.

चेतन के बारे में पिता को नहीं थी कोई जानकारी

जब सिया के पिता से बेटी के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर बताया कि उन्हें चेतन चौधरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी न तो उससे कोई मुलाकात की और न ही कोई बातचीत की. पिता ने कहा कि अगर बेटी के किसी अफेयर के बारे में पता होता तो शायद हालात अलग होते. प्रवीण गोयल ने कहा कि परिवार को कभी यह महसूस नहीं हुआ कि सिया किसी दुविधा में है या शादी को लेकर असहज है.

पुलिस की थ्योरी से मैच नहीं करता परिवार का दावा

इस सबके बावजूद पुलिस ने तथ्यों को जुटाकर यह दावा किया है कि सिया का चेतन से अफेयर था और दोनों की फोन डिटेल्स और कई अन्य सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह साबित भी होता है. दोनों ने ही आपस में बातचीत कर केतन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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