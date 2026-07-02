केतन मर्डर केस: मंगेतर को मारने से पहले सिया गोयल ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ इस जगह पर की थी रिहर्सल, दोस्त ने खोले राज़

18 जून को केतन अग्रवाल की हत्या से 6 दिन के अंदर पुलिस ने आरोपी सिया और चेतन को अरेस्ट कर लिया था. जांच के दौरान दोनों आरोपी एक-दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/ketan-murder-case-siya-goyel-lover-chetan-chaudhary-allegedly-rehearsed-on-pune-lulla-nagar-hill-8463692/ Copy

आरोप है कि सिया ने अपने लवर चेतन चौधरी (22) के साथ मिलकर मंगेतर केतन को खाई से धक्का दे दिया था. (ANI)

फरवरी में हुई थी केतन अग्रवाल और सिया गोयल की सगाई

22 साल के चेतन चौधरी के साथ रिलेशन में थी सिया

14 जून को भी मंगेतर केतन को मारने की हुई थी कोशिश

सिया और चेतन चौधरी 5 दिनों की पुलिस कस्टडी पर

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल और उसके ब्वॉयफ्रेंड चेतन चौधरी का पॉलिग्रॉफ और GAIT टेस्ट होने वाला है.इस बीच पुणे पुलिस को इस केस में अहम जानकारी मिली है. पुलिस को दोनों के एक कॉमन दोस्त से जानकारी मिली है कि 18 जून को केतन के खाई में गिरने से पहले सिया और चेतन चौधरी एक पुणे के लुल्ला नगर के पहाड़ी पर मिले थे. ऐसा दावा किया जा रहा है कि सिया ने चेतन चौधरी के साथ वही केतन को मारने की रिहर्सल की थी.

26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की 18 जून को पुणे के लोहागढ़ फोर्ट से 400 फीट नीचे खाई में गिरने से मौत हो गई थी. केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल (20) के साथ यहां ट्रैकिंग पर गए थे. आरोप है कि सिया ने अपने लवर चेतन चौधरी (22) के साथ मिलकर मंगेतर केतन को खाई से धक्का दे दिया था. दोनों आरोपियों को केतन की मौत के 6 दिन बाद गिरफ्तार किया गया. फिलहाल दोनों 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में हैं.

केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया गोयल और चेतन चौधरी पर डिजिटल सबूत मिटाने का आरोप, क्या लाइ डिटेक्टर टेस्ट से खुलेगा लोहागढ़ का सच?

पुलिस ने कलेक्ट किए सिया के डेथ स्पॉट पर पहने गए कपड़े

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को सिया गोयल और चेतन चौधरी के एक कॉमन फ्रेंड ने कई अहम जानकारियां दी हैं. दोस्त ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि रिहर्सल स्पॉट पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में स्थित सिया के घर ‘लीला कुंज’ से कुछ ही दूरी पर है. पुलिस पहले सिया को उसके घर ले गई. वहां से वे कपड़े बरामद किए, जो उसने कथित तौर पर 18 जून को घटना वाले दिन पहने थे. इसके बाद सिया और चेतन को रिहर्सल वाले स्पॉट पर भी ले जाया गया है. पुलिस के मुताबिक, केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश पुणे के सेक्टर-37 स्थित लुल्ला नगर में रची गई थी.

पुणे ग्रामीण पुलिस के एक अधिकारी ने PTI को बताया, “जांच में पता चला है कि सिया और चेतन ने लुल्ला नगर के एक क्लब के पास खुले मैदान में लोहगढ़ किले की चट्टान से केतन को धक्का देने की रिहर्सल की थी. पुलिस की टीम सिया और उसके लवर चेतन चौधरी को वहां लेकर गई और उस स्पॉट को आइडेंटिफाई किया गया, जहां रिहर्सल किया गया था.”

आरोपी चेतन का गेट एनालिसिस हुआ

वहीं, इस केस में पुलिस ने बुधवार को चेतन चौधरी का GAIT टेस्ट किया. पुलिस उसे लोहागढ़ फोर्ट लेकर गई थी. वहां उसे काले रंग की हुडी पहनाकर चलाया गया, ताकि कंफर्म किया जा सके कि CCTV में कैप्चर हुआ शख्स चेतन चौधरी ही है. इस दौरान पुलिस ने चेतन चौधरी की हुडी पहनने की स्टाइल और बॉडी लैंग्वेंज रिकॉर्ड की गई. इससे पहले सिया-केतन को यहां लाकर धक्का देने का सीन रीक्रिएट किया गया था. गेट एनालिसिस में किसी व्यक्ति की चाल, बॉडी लैंग्वेज को मैच कराकर देखा जाता है.आमतौर पर ये टेस्ट तब किया जाता है, जब आरोपी या संदिग्ध की वारदात सीन पर पहचान नहीं होती.

Ketan Murder Case: सिया गोयल का एक बयान, दो वकील और 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस… आखिर कोर्ट में क्यों मचा घमासान?

शादी के लिए सिया और केतन को मिले थे 27 गुण

इस बीच न्यूज एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी तय होने से पहले कुंडली मिलाई गई थी. ज्योतिषियों ने बताया था कि केतन का देव गण और सिया का मनुष्य गण होने की वजह से दोनों के बीच अच्छा तालमेल रहेगा. दावा किया गया है कि दोनों के 36 में से 27 गुण मिले थे.

इंटर में फेल हो गई थी सिया, फिर भी शादी के लिए क्यों बेताब था MBA पास केतन? रिश्ता कराने वाले मामा ने खोले राज़!