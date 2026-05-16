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'आज से 12 वर्ष पहले 16 मई 2014 को कुछ खास हुआ था', नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें

PM Modi in Netherlands: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया. सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने देश की विकास यात्रा का जिक्र किया और कहा कि 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से भी ज्यादा हो गई है.

Published date india.com Published: May 16, 2026 2:37 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(फोटो क्रेडिट- ANI)
(फोटो क्रेडिट- ANI)

Prime Minister Narendra Modi in Netherlands: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड दौरे पर आज भारतीय समुदाय को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज 16 मई है और ये दिन एक और वजह से बहुत विशेष है. आज से 12 वर्ष पहले 16 मई 2014 को कुछ खास हुआ था. पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे. दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था. एक वो दिन था और एक आज का दिन है. कोटि-कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है.

एड्रेस भी बदल सकता है लेकिन भारतीयता नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेग में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां जो माहौल है उसे देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है. ये दिखाता है कि पासपोर्ट का रंग बदल सकता है, एड्रेस भी बदल सकता है, टाइम ज़ोन भी बदल सकता है लेकिन मां भारती की संतानें कहीं भी रहें ये गर्मजोशी, जिंदगी का जश्न माने का जज़्बा हमेशा हमारे साथ रहता है.

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भारतीय प्रवासी समुदाय प्रशंसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सब से मुलाकात के बाद नीदरलैंड्स के राजा और रानी से मिलने का अवसर मिलेगा. इसके साथ राष्ट्रपति से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी. री जब भी नीदरलैंड्स के नेताओं से बात हुई है ये भारतीय प्रवासी समुदाय की बहुत प्रशंसा करते हैं. आप नीदरलैंड्स के समाज और यहां की अर्थव्यवस्था में जो योगदान दे रहे हैं उसपर हर भारतवासी को गर्व है. मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड्स की जनता का यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं.

विकसित हो रहा है भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में जो सोलर पार्क बन रहे हैं वे विश्व में सबसे बड़े पार्क में से एक हैं. सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल हो, सबसे ऊंचे और सबसे लंबे पुल हो, सबसे लंबे एक्सप्रेसवे हो, सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क हो, सबसे बड़े सिविल एविएशन नेटवर्क हो, सबसे बड़े इलेक्ट्रिफाइड रेल नेटवर्क हो इनमें से अनेक आज भारत में बन रहे हैं.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारा भारत बहुत बड़ा सपना देख रहा है. आज देश कह रहा है- हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए, हमें फास्टेस्ट चाहिए. आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है. आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की. उससे पहले जी-20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी.

प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में भारत ने धरती से चंद्रमा की दूरी जितनी है, उससे भी 11 गुना अधिक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है. एक दशक पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्यूफेक्चरर है. इसके अलावा आज के भारत की एक और पहचान है. आज का भारत इनोवेशन पॉवर है. आज हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा पूरी दुनिया में होती है. ये भारतीयों के इनोवेशन का बहुत बड़ा प्रमाण है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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