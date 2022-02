क्विक रेस्टोरेंट सर्सिज सीरीज KFC ने सोशल मीडिया पर कश्मीर से जुड़ी पोस्ट (Posts On Kashmir) को लेकर लोगों की नाराजगी के बाद माफी मांगी है. बताते चलें कि सोशल मीडिया पर कंपनी की पाकिस्तान स्थित फ्रेंचाइजी की पोस्ट में कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन किया गया था. ट्विटर पर KFC इंडिया के आधिकारिक अकाउंट से जारी संदेश में कहा गया, ‘‘हम उस पोस्ट के लिए दिल से माफी मांगते हैं, जिसे देश के बाहर से KFC के कुछ सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया गया. हम भारत का सम्मान करते हैं और सभी भारतीयों की गर्व के साथ सेवा करने के अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध हैं.’’Also Read - Breaking: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में SSB बंकर पर ग्रेनेड हमला, सड़क पर हुआ विस्फोट

We deeply apologize for a post that was published on some KFC social media channels outside the country. We honour and respect India, and remain steadfast in our commitment to serving all Indians with pride.

— KFC India (@KFC_India) February 7, 2022