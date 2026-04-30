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पंजाब दहलाने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और आरडीएक्स बरामद

छापेमारी में 1 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) लॉन्चर, 2.296 किलोग्राम वजन का 1 आईईडी (डेटोनेटर और बैटरी सहित), 1.456 किलोग्राम वजन के आरडीएक्स के 2 पैकेट, 1 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और गोला-बारूद सहित 3 पिस्तौलें भी मिली हैं.

Published date india.com Published: April 30, 2026 9:41 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

नई दिल्ली: पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है. पटियाला फ्रेट कॉरिडोर धमाके की जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसी साजिश का पता चला है जिसके तार सीमा पार से जुड़े हैं. इसमें पाकिस्तान की ISI और खालिस्तान समर्थक गुटों का कथित तौर पर हाथ होने की बात सामने आई है. जांच के दौरान तरन तारन के एक गांव से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद किए गए हैं. पुलिस को शक है कि इस इलाके में सीमा पार से एक सुनियोजित आतंकी मॉड्यूल सक्रिय है.

रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड भी मिले

पटियाला पुलिस और अमृतसर की ‘स्टेट स्पेशल ऑपरेशंस सेल’ ने एक संयुक्त अभियान चलाते हुए पंजवार खुर्द गांव में छापा मारा और भारी मात्रा में सैन्य-स्तरीय साजो-सामान बरामद किया. पंजाब के डीजीपी ने बताया कि 1 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड (आरपीजी) लॉन्चर, 2.296 किलोग्राम वजन का 1 आईईडी (डेटोनेटर और बैटरी सहित), 1.456 किलोग्राम वजन के आरडीएक्स के 2 पैकेट, 1 हैंड ग्रेनेड, मैगजीन और गोला-बारूद सहित 3 पिस्तौलें भी मिली हैं. बरामद पिस्टल 9MM Glock-18 CX हैं.

जांच से पता चला है कि इस आतंकी मॉड्यूल को मलेशिया स्थित एक संस्था का समर्थन प्राप्त था और वित्तीय सहायता मलेशिया के माध्यम से भेजी जा रही थी.अब सिरहिंद रेलवे ट्रैक विस्फोट और सीआईए मोगा पर हुए ग्रेनेड हमले से इस नेटवर्क के संबंधों की जांच की जा रही है.

PTI की एक रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के DGP गौरव यादव ने कहा कि जांच से पता चला है कि इस आतंकी मॉड्यूल को मलेशिया में मौजूद एक संस्था का समर्थन हासिल था. इसका मुख्य हैंडलर ‘जुझार सिंह’ नाम का इस्तेमाल करके मलेशिया के रास्ते से ही आर्थिक मदद भेज रहा था. उन्होंने आगे बताया कि यह हैंडलर अमेरिका में रहने वाले सुरिंदर सिंह ठिकरीवाल के संपर्क में भी था. पाकिस्तान में मौजूद रणजीत सिंह उर्फ ​​नीटा भी एक नेटवर्क के जरिए इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था. पुलिस अब इस मॉड्यूल और पहले हुई घटनाओं के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है.

फिर से पैर जमाने की कोशिश में हैं खालिस्तानी

इससे पहले शंभू में रेलवे ट्रैक पर धमाके की कोशिश के लिए जिम्मेदार चार कट्टरपंथी और अपराधियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मानसा के प्रदीप सिंह खालसा, मानसा के बप्पियाना गांव के कुलविंदर सिंह उर्फ बग्गा, तरनतारन के पंजवार के सतनाम सिंह उर्फ सत्ता और तरनतारन के गोइंदवाल बाईपास के गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी के रूप में हुई थी. आरोपियों के पास से बरामद किए गए सामान में एक हैंड ग्रेनेड, दो 30 बोर पिस्तौलें, गोला-बारूद, विस्फोटों में इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी रूप से संचार उपकरण और लैपटॉप शामिल बरामद हुए थे.

समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, पटियाला रेंज के उप महानिरीक्षक कुलदीप चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वरुण शर्मा ने मीडिया को बताया कि रेलवे ट्रैक पर विस्फोट के प्रयास के मामले का आतंकी मॉड्यूल का रिकॉर्ड 12 घंटे के अंदर पर्दाफाश हो गया. आरोपी खालसा इस मॉड्यूल का मुख्य सरगना था और मलेशिया स्थित खालिस्तान समर्थक आतंकवादी के साथ-साथ पाकिस्तान स्थित हथियार आपूर्तिकर्ताओं के भी करीबी संपर्क में था. आरोपी खालसा कट्टरपंथी युवाओं को आतंकी प्रशिक्षण के लिए मलेशिया भेजता था और फिर उन्हें आतंकी गतिविधियों का काम सौंपता था. आरोपी ने ‘चलदा वहीर चक्रवर्ती, अतरिये’ नाम से एक कट्टरपंथी संगठन भी बनाया है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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