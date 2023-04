असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा को खालिस्तानी आतंकी ने धमकी दी, DGP ने कहा, सुरक्षा और कड़ी की, केस दर्ज

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री (Assam CM) हिमंत बिस्वा सरमा ( Chief Minister Himanta Biswa Sarma) को एक ओडियो क्लिप ( audio clip) के जरिए दी है. असम के पुलिस महानिदेशक (DGP) ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार को कहा कि खालिस्तान समर्थक समूह द्वारा मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को दी जा रही धमकी को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है. डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा और कड़ी ( security sensitised ) कर दी है.

असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, हमें आज एक ऑडियो क्लिप मिली, जिसमें व्यक्ति खुद को गुरपतवंत सिंह पन्नू बता रहा था और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को धमकी दे रहा था. उसने आरोप लगाया कि असम में सिख समुदाय को प्रताड़ित किया जाता है और उनके साथ गलत बरताव किया जाता है. हमने केस दर्ज किया है.

डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, प्राथमिक अनुमान से ओडियो क्लिप गुरपतवंत सिंह पन्नून का लग रहा है. इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट के बाद होगी. CM की सुरक्षा व्यवस्था और पुख़्ता की गई है. आगे की जांच जारी है. यहां पर खालिस्तानी मामले से जुड़े कोई मामले नहीं आए हैं. हमने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा बनाकर रखी है.