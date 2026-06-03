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'सिर फूट गया'... कोचिंग सेंटर के बाहर गोली चलने की बात से पलटे खान सर, अब कर रहे नया दावा

Firing At Khan Sir Coaching Institute: मशहूर शिक्षक खान सर का पटना का कोचिंग सेंटर एक बार फिर सुर्खियों में है. बीती रात कोचिंग सेंटर के बाहर गोलियां चलने की खबर है. खान सर ने प्रतिस्पर्धी कोचिंग सेंटरों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है.

Written by: Arun Kumar
Updated: June 3, 2026, 8:42 AM IST
Khan Sir
खान सर @Instagram

Firing At Khan Sir Coaching Institute: बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर गोलीकांड के चलते सुर्खियों में है. मंगलवार की शाम यहां के मुसल्लहपुर हाट इलाके में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर गोलियां चलने की खबरे थीं. लेकिन खान सर अब गोलियां चलने के अपने बयान से पलट गए हैं. उन्होंने कहा कि वह मामले को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे और अपने घायल गार्ड से हुई बातचीत पर यह बोल गए.

पुराने बयान में खान सर ने माना था चली हैं गोलियां

इससे पहले उन्होंने मंगलवार को ही मीडिया के सामने बयान दिया था कि उन्होंने यहां 8 से 10 राउंड फायरिंग होते देखी थी. इस बीच पटना में छात्र इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं.  वे शहर में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों में बड़ी संख्या में बाहर निकलकर सड़कें जाम कर दी हैं.

और पढ़ें: पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग, छात्रों में मचा हड़कंप

अब अपने बयान से पलटे खान सर

अपने ताजा बयान में खान सर ने कहा कि घटना के वक्त माहौल तनावपूर्ण था और उन्हें कुछ समझ नहीं आया. उन्होंने वही बोल दिया, जो उनके घायल गार्ड ने उन्हें बताया था. हालांकि पुलिस ने भी गोलियां चलने की बात से इनकार किया है और अब खान सर भी इस बात को मान रहे हैं कि उनके कोचिंग सेंटर के बाहर गोलियां नहीं चली हैं.

इस घटना में कोचिंग गार्ड घायल

इस घटना में खान सर की कोचिंग के एक गार्ड का सिर फट गया था और एक हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है. घटना के तुरंत बाद खान सर भी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कोचिंग सेंटर में डर का माहौल पैदा करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धी कोचिंग सेंटर्स पर निशाना साधा था. तब खान सर ने कहा कि यह गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटना दूसरे कोचिंग सेंटर्स ने करवाई है, जिन्हें इस बात से परेशानी है कि वह कैसे कम फीस में इतना बढ़िया रिजल्ट ला रहे हैं.

घटना के वक्त इलाके में मच गई थी अफरा-तफरी

घटना के दौरान पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी और स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने भी यहां से भागकर अपनी जान बचाई. खान सर ने बताया, ‘हाल ही में बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था, हजारों लोग क्वॉलीफाई हुए, हम थक गए थे. फिर कुछे एंटी सोशल एलिमेंट्स आए, हमें धमकाने लगे. गार्ड्स को पीटा. दूसरे कोचिंग वालों को हमारी कम फीस से परेशानी है.’

पड़ोस के कोचिंग सेंटर पर शक

खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और उसने इस मामले में जांच शुरू कर दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक खान सर कोचिंग सेंटर ज्ञान बिंदू कोचिंग सेंटर से कड़ा कॉम्पिटीशन चल रहा है और उस पर इस घटना को अंजाम देने का शक है.

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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