Khan Sir Surrender: खान सर ने थामा कोर्ट का रास्ता, सरेंडर करने सीधे सिविल कोर्ट पहुंचे, दर्ज हुई थी FIR

पटना के मशहूर खान सर की कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग के मामले में खान सर सरेंडर करने सिविल कोर्ट पहुंच गए हैं.

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खान सर सीधे सिविल कोर्ट पहुंचे सरेंडर करने (IMAGE- Instagram )

पटना में दर्ज FIR के बाद मशहूर शिक्षक खान सर सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे.

2 जून की रात खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर पर हमला, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ में एक गार्ड घायल हुआ था.

पुलिस ने खान सर के दो सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पूछताछ में फायरिंग के आरोपों से जुड़ी जानकारी दी.

FIR में खान सर को नामजद किया गया है और उन पर हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.

मामले की जांच जारी है, छात्रों और समर्थकों की नजर अब कोर्ट और पुलिस की अगली कार्रवाई पर है.

पटना की कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही सनसनीखेज लड़ाई अब कोर्ट तक पहुंच गई है. मशहूर टीचर फैजल खान उर्फ खान सर, जिनकी क्लासेस हजारों स्टूडेंट्स को सपनों की राह दिखाती हैं, आज सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गए. FIR दर्ज होने के बाद से उनकी तलाश चल रही थी और अब यह बड़ा कदम उठाया गया है. 2 जून 2026 की रात खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) पर अज्ञात लोगों ने हमला किया. पत्थरबाजी और तोड़फोड़ हुई, एक सिक्योरिटी गार्ड घायल भी हुआ. खान सर ने इसे प्रतिद्वंद्वी कोचिंग संस्थान से जुड़ी साजिश बताया. शुरू में उनके गार्ड्स ने हवा में फायरिंग का दावा किया, लेकिन बाद में वीडियो वायरल होने पर मामला उलट गया. ndtv.com के मुताबिक पुलिस जांच में खान सर के दो सिक्योरिटी गार्ड्स गिरफ्तार हुए. पूछताछ में उन्होंने कथित तौर पर बताया कि खान सर के निर्देश पर ही उन्होंने गोलियां चलाईं. इसके आधार पर कदमकुआं थाने में FIR दर्ज की गई, जिसमें खान सर को नामजद किया गया. धाराएं गंभीर हैं – BNS की सेक्शन 109 (हत्या का प्रयास) और आर्म्स एक्ट.

क्या पुलिस खान सर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी ?

FIR दर्ज होने के बाद खान सर का मोबाइल बंद मिला और वे नदारद हो गए. पुलिस ने रातभर छापेमारी की लेकिन उन्हें नहीं पकड़ सकी. छात्रों का उनके सेंटर के बाहर जमावड़ा लगा रहा, जो समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे. स्थिति तनावपूर्ण बनी रही. news18 की खबर के मुताबिक खान सर की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगता है कि वे सस्ती फीस में बेहतरीन तैयारी कराते हैं, खासकर बिहार पुलिस एग्जाम जैसे टॉपिक्स पर. लेकिन कोचिंग माफिया की वार के रूप में देखी जा रही इस घटना ने उनके करियर पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रतिद्वंद्वी रोशन आनंद के संस्थान से भी जुड़े आरोपी गिरफ्तार हुए थे.

खान सर ने सरेंडर का फैसला क्यों किया ?

सरेंडर का फैसला खान सर ने शायद अग्रिम जमानत की उम्मीद या कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए लिया. सिविल कोर्ट में पेश होने पर उन्हें कोर्ट की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. गैर-जमानती धाराओं के कारण गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है, हालांकि कोर्ट राहत दे सकता है.

क्या खान सर का भविष्य इस केस पर निर्भर करेगा ?

thehindu.com के मुताबिक यह पूरा मामला बिहार में कोचिंग इंडस्ट्री की अराजकता को दिखाता है. सरकार अब कोचिंग सेंटरों पर अंकुश लगाने की बात कर रही है. खान सर के लाखों फॉलोअर्स इस घटना को नजर रखे हुए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं. अभी जांच चल रही है. रिपोर्ट और गवाहों के बयान आगे का रुख तय करेंगे. खान सर का भविष्य इस केस पर निर्भर करेगा. स्टूडेंट्स को उम्मीद है कि जल्द सब सामान्य हो जाएगा.