टॉपर, पोस्टर और पावर गेम...., आखिर कैसे बढ़ गई खान सर-रौशन सर के बीच की टक्कर, विवाद की Inside स्टोरी

पटना के दो दिग्गज टीचर खान सर और रौशन सर के बीच का विवाद अब बड़ा रूप लेता नजर आ रहा है. पोस्टर विवाद से शुरू हुई ये लड़ाई कोचिंग बाजार में वर्चस्व, छात्रों की संख्या और सफलता के दावों को लेकर लंबे समय से चल रही प्रतिस्पर्धा से जुड़ी है.

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Khan Sir vs Raushan Sir: पटना का मुसल्लहपुर इलाका सालों से बिहार की कोचिंग राजधानी माना जाता है. यहां हजारों छात्र सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं. इसी इलाके में स्थित दो बड़े संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी इन दिनों विवादों के केंद्र में हैं. हालिया घटनाओं ने दोनों संस्थानों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा को खुलकर सामने ला दिया है.

विवाद की ताजा वजह पोस्टर हटाने और लगाने को बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी काफी पुरानी है. दोनों संस्थानों के बीच लंबे समय से छात्रों, रिजल्ट और लोकप्रियता को लेकर मुकाबला चलता रहा है. हालात तब और बिगड़ गए जब बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद दोनों पक्षों ने बड़ी संख्या में सफल उम्मीदवारों पर अपना दावा करना शुरू कर दिया.

टॉपर्स को लेकर भी विवाद

कई मौकों पर टॉपर्स को लेकर भी विवाद सामने आया. किसी छात्र की सफलता का श्रेय किस संस्थान को मिले, इसे लेकर दोनों पक्षों में आरोप-प्रत्यारोप होते रहे. सोशल मीडिया पर भी यह प्रतिस्पर्धा लगातार दिखाई देती रही है, जहां दोनों संस्थानों के समर्थक अपने-अपने पक्ष को मजबूत साबित करने की कोशिश करते हैं.

मुसल्लहपुर स्थित ‘किसान कोल्ड स्टोरेज’ परिसर इस पूरे विवाद का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. सालों से यहां कई कोचिंग संस्थान संचालित होते रहे हैं. समय के साथ कुछ संस्थान बंद हुए, जबकि कुछ ने अपना विस्तार किया़. इसी विस्तार और प्रभाव को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद बढ़ने की बात कही जाती है.

खान सर ने कैसे बनाई पहचान?

स्थानीय लोगों और छात्रों के अनुसार, खान सर ने ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाई है. दूसरी ओर, रौशन सर का संस्थान ऑफलाइन कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी लोकप्रिय माना जाता है. यही कारण है कि दोनों के बीच छात्रों को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती गई.

पिछले कुछ सालों में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए. कभी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं तो कभी हमले और धमकी जैसे आरोप लगाए गए. पुलिस में शिकायतें भी दर्ज हुईं, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो सका. हालिया घटनाओं के बाद मामला फिर सुर्खियों में आ गया है.

मामले के जानकारों का मानना है कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बाजार लगातार बढ़ रहा है. ऐसे में बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा भी स्वाभाविक रूप से तेज हुई है. छात्रों की संख्या, रिजल्ट का रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पहुंच और ब्रांड वैल्यू अब किसी भी संस्थान की सफलता के महत्वपूर्ण पैमाने बन चुके हैं.

हालांकि, इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर छात्रों पर पड़ सकता है. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी कोचिंग संस्थान का मुख्य मकसद छात्रों को बेहतर शिक्षा देना होना चाहिए. व्यक्तिगत टकराव और संस्थागत संघर्ष से पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता है.

फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर कायम हैं और जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं, लेकिन इतना साफ है कि यह विवाद केवल पोस्टर या किसी एक घटना तक सीमित नहीं है. इसके पीछे वर्षों से चली आ रही प्रतिस्पर्धा, प्रतिष्ठा और कोचिंग बाजार में प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें भी जुड़ी हुई हैं. यही वजह है कि पटना का यह कोचिंग विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है.