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Kharagpur Vidhan Sabha Election Results LIVE: खड़गपुर सदर सीट पर रोमांचक मुकाबला- गरजेगा BJP का 'घोष' या कदम जमाएगा TMC का 'सरकार', देखें इलेक्शन रिजल्ट्स
Kharagpur Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (खड़कपुर विधानसभा चुनाव परिणाम / खड़कपुर इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): इस सीट को पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था लेकिन यह सीट अब BJP का दक्षिण बंगाल में अहम ठिकाना है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में टीएमसी की सत्ता बरकरार रहेगी या BJP बड़ा उलटफेर करेगी, इसकी तस्वीर कुछ ही घंटों में आज ही 4 मई साफ हो जाएगी. खड़गपुर सदर सीट (पश्चिम मेदिनीपुर) वो अहम सीट है, जो सबकी नजर में है. यहां से BJP के दिग्गज नेता दिलीप घोष मैदान में हैं, वह 2016 में इसी सीट से जीते थे. यहां पर Polling 23 अप्रैल को हुई थी, अब गिनती शुरू हो गई है. इस सीट पर मुख्य लड़ाई BJP के दिलीप घोष बनाम TMC के प्रदीप सरकार (Pradip Sarkar) की है. कांग्रेस की डॉ. पापिया चक्रवर्ती और CPI(M) के मधुसूदन रॉय भी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला BJP-TMC के बीच माना जा रहा है. दिलीप घोष BJP के पूर्व राज्य अध्यक्ष हैं और यहां comeback कर रहे हैं. प्रदीप सरकार 2021 में हारे थे लेकिन मजबूत दावेदार हैं.
किसका पक्ष मजबूत?
BJP यहां पिछले दो चुनावों (2016 और 2021) से मजबूत है. 2021 में BJP के हिरणमय चट्टोपाध्याय ने TMC के प्रदीप सरकार को मात्र 3771 वोटों (2.23%) से हराया था. दिलीप घोष का स्थानीय कनेक्शन और BJP की लहर उन्हें बढ़त दे सकती है, हालांकि TMC ‘भूमिपुत्र’ vs ‘आउटसाइडर’ का मुद्दा उठा रही है. स्थानीय मुद्दे जैसे प्रदूषण, पानी की कमी और युवा बेरोजगारी निर्णायक साबित हो सकते हैं.
सीट का इतिहास
इस सीट को पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, यहां पर ग्यान सिंह सोहनपाल लंबे समय तक MLA रहे. 2016 में दिलीप घोष (BJP) ने कांग्रेस को हराया. 2019 बाई-इलेक्शन में TMC जीती, लेकिन 2021 में BJP ने वापस कब्जा कर लिया. यह सीट अब BJP का दक्षिण बंगाल में अहम ठिकाना है. इस सीट से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए फॉलो करें लाइव ब्लॉग…
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