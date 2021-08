Khul Gaye Schools: पंजाब, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आज से स्कूल खुल गए हैं, स्कूलों में गाइडलाइन का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा. वहीं स्कूल खुलने के बाद आज सुबह क्लास के लिए छात्र पहुंचे तो सबके चेहरे पर खुशी दिखी. छात्रों ने कहा -काफी लंबे समय के बाद आज स्कूल पहुंचे हैं. आज दोस्तों से शिक्षकों से काफी लंबे इंतजार के बाद मुलाकात होगी. ये सोचकर बहुत खुशी हो रही है.Also Read - Chhattisgarh Me School Kab Khulenhe: आज से खुल गए 10वीं-12वीं के स्कूल, जानिए छोटे बच्चे कब जाएंगे स्कूल

बता दें कि देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच कई राज्यों ने अनलॉक में कई तरह की छूट दी है और अब कई राज्यों में स्कूल खोले जा रहे हैं. Also Read - UP Me Kab Khulenge School: यूपी में स्कूलों को खोलने को लेकर सीएम योगी ने दिया ये निर्देश, जानिए कब खुलेंगे स्कूल...

देश में अबतक कहां-कहां खुले स्कूल… Also Read - Jharkhand Me Kab Khulenge Schools: झारखंड में Unlock-6 का जल्द होगा ऐलान, स्कूलों को खोलने पर हो सकता है फैसला

कर्नाटक में 1 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई होगी.

बिहार में 12 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं. (कक्षा 10 और 12 के लिए)

महाराष्‍ट्र में 15 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं. (कक्षा 8 से 12 तक, केवल वहीं, जहां एक भी कोरोना के केस नहीं)

गुजरात में 15 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं (सिर्फ कक्षा 12 के लिए)

हरियाणा में 16 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं ( सिर्फ कक्षा 9-12 तक)

चंडीगढ़ में 19 जुलाई से स्कूल खुल गए हैं.

इस बीच पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे राज्यों में आज से स्कूल खुल रहे हैं. बता दें कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि करीब 2 साल से स्कूलों को नियमित तौर पर नहीं खोला जा सका है. उत्तराखंड में नौंवी से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल खुलेंगे.

उत्तराखंड में आज से खुले स्कूल

उत्तराखंड में आज से स्कूल खुल गए है. सरकारी आदेश के मुताबिक क्लास 9 से 12 तक के छात्र 2 अगस्त से और क्लास 6 से 8 तक के छात्र 16 अगस्त से स्कूल आना शुरू कर देंगे. राज्य में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए लंबे वक्त से स्कूल बंद थे जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है. अब सरकार ने बच्चों की दिक्कतों को देखते हुए शनिवार को स्कूल खोलने के आदेश जारी किए थे.

Chhattisgarh: Some schools in Raipur re-open today after over a year, amid relaxations in #COVID19 restrictions.

A class 12th student of Holy Cross School says, “We are excited to meet our friends & teachers. We are going to the school after such a long time, it feels so good.” pic.twitter.com/Fh9ZIr2mgI

— ANI (@ANI) August 2, 2021