तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Tamil Nadu Polls) से पहले अभिनेत्री से राजनेता बनी खुशबू सुंदर (Kushboo Sundar) ने कांग्रेस (Congress) पार्टी से इस्तीफा देकर BJP में शामिल हो गई हैं. भाजपा में शामिल होने के बाद खुशबू ने कहा कि अगर राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता की जरूरत है जो देश को सही दिशा में ले जाए.

बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष एल मुरूगन, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और राज्यसभा सदस्य जफर इस्लाम की मौजूदगी में उन्होंने यहां भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया कि उनके आने से तमिलनाडु में पार्टी का विस्तार होगा. अगले साल वहां राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं.

Delhi: Khushboo Sundar joins Bharatiya Janata Party (BJP). Also Read - पहले DMK, फिर कांग्रेस और अब BJP! क्या मोदी-योगी की आलोचक इस एक्ट्रेस नेता को 'पचा' पाएगी पार्टी

— ANI (@ANI) October 12, 2020