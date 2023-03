कौन है BJP नेता खुशबू सुंदर? क्यों वायरल हो रहे 5 साल पुराने ट्वीट, पूरा मामला जानिये

Who is Khushboo Sundar: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नेता खुशबू सुंदर (Khushbu Sundar) के पांच साल पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं. एक्ट्रेस से नेता बनीं खुशबू सुंदर के ये ट्वीट उस वक्त के हैं जब वो कांग्रेस पार्टी में थीं. इन पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉर्ट कांग्रेस पार्टी से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए वायरल हो रहे हैं और पूछा जा रहा है क्या गुजरात के बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी (Purnesh Modi ) खुशबू सुंदर के खिलाफ भी मामला दर्ज करेंगे? खुशबू सुंदर इस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं.

साल 2018 में जब खुशबू सुंदर कांग्रेस पार्टी में थीं उन्होंने ट्वीट किया था ‘ यहां मोदी वहां मोदी जहां देखो मोदी…लेकिन ये क्यों? हर मोदी के आगे भ्रष्टाचारी सरनेम लगा हुआ है. #मोदी मतलब भ्रष्टाचार…। आइये इसके अर्थ को बदलें.’ गौरतलब है कि खुशबू सुंदर के ये पुराने ट्वीट राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के फौरन बाद से वायरल होने लगे.