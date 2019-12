नई दिल्ली: स्वीडन (SWEDEN) के राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ और रानी सिल्विया ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की. यह शाही जोड़ा सोमवार को पांच दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचा था. विदेश मंत्री ने राजा गुस्ताफ और रानी सिल्विया से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की. राजा गुस्ताफ राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे.

शाही दंपत्ति मुंबई और उत्तराखंड भी जाएगा. उनका दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला और गांधी स्मृति जाने का भी कार्यक्रम है. राजा गुस्ताफ की यह तीसरी भारत यात्रा है. राजा अपने देश के उच्च स्तरीय उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं.

#FlyAI : Very Proud moment of Air India when we had a Special Guest onboard. His Majesty Carl Gustaf Folke Hubertus , King of Sweden and Her Majesty Silvia Renate Sommerlath travelled AI168 Stockholm to Delhi. Ms. Sangeeta Sanyal Country Manager Sweden greeted the Royal guests. pic.twitter.com/LXrLeEoDqd

— Air India (@airindiain) December 2, 2019