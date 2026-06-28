किन्नौर कैलाश यात्रा पर लगी रोक, भूस्खलन के खतरे की वजह से सरकार ने लिया बड़ा फैसला

किन्नौर कैलाश यात्रा 2026 फिलहाल स्थगित कर दी गई है. सरकार ने ये फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया है.

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Kinnaur Kailash Yatra (ImageAI)

सुरक्षा कारणों से किन्नौर कैलाश यात्रा फिलहाल स्थगित

ग्लेशियर और चट्टानों से बढ़ा भूस्खलन का खतरा

मार्ग सुरक्षित होने पर ही यात्रा होगी शुरू

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से फिलहाल यात्रा टालने की अपील

किन्नौर कैलाश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर है. हिमाचल प्रदेश के जिला प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किन्नौर कैलाश यात्रा 2026 को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. पहले यह यात्रा 1 जुलाई से 30 जुलाई तक होनी थी, लेकिन यात्रा मार्ग की जांच के दौरान कई गंभीर खतरे सामने आए. प्रशासन का कहना है कि जब तक रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक यात्रा शुरू नहीं की जाएगी. श्रद्धालुओं से भी फिलहाल यात्रा पर जाने की कोशिश न करने की अपील की गई है.

पहले हुई बैठक, फिर कराया गया पूरा सर्वे

जिला प्रशासन के अनुसार, 12 जून को मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में यात्रा कराने का फैसला लिया गया था. इसके बाद यात्रा मार्ग की सुरक्षा जांच के लिए वन विभाग और स्थानीय प्रशासन की देखरेख में एक विशेष टीम बनाई गई. इस टीम ने 21 जून को पूरे मार्ग का निरीक्षण किया. सर्वे के दौरान कई ऐसे स्थान मिले, जहां यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है. इसी रिपोर्ट के आधार पर यात्रा को फिलहाल रोकने का फैसला लिया गया.

रास्ते में मिले ग्लेशियर, चट्टानें और भूस्खलन का खतरा

सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि मिलिंग खाता से शिवलिंग तक कई बड़े ग्लेशियर मौजूद हैं. इनके आसपास भारी चट्टानें और बड़े-बड़े पत्थर अस्थिर हालत में हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं. वहीं गुफा से सोरंग के बीच कई जगहों पर बोल्डर गिरने से रास्ता भी बंद हो गया है. कुछ चट्टानें एक-दूसरे के सहारे टिकी हुई हैं, जिससे बड़े भूस्खलन का खतरा बना हुआ है. प्रशासन का मानना है कि ऐसे हालात में यात्रा कराना सुरक्षित नहीं होगा.

बढ़ते तापमान से और बढ़ा खतरा

अधिकारियों ने बताया कि लगातार बढ़ते तापमान के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है. इससे चट्टानों के खिसकने, मलबा गिरने और भूस्खलन की संभावना पहले से ज्यादा हो गई है. खासकर मिलिंग खाता से पवित्र गुफा तक का रास्ता सबसे ज्यादा जोखिम वाला माना गया है. श्रद्धालु अक्सर इस हिस्से में रात के समय यात्रा करते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है. इसी वजह से प्रशासन ने किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेने का फैसला किया है.

सुरक्षित होने के बाद ही शुरू होगी यात्रा

जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि मौसम सामान्य होने और पूरे यात्रा मार्ग को सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही किन्नौर कैलाश यात्रा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा. फिलहाल श्रद्धालुओं से अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अगले आदेश तक यात्रा की योजना न बनाएं. प्रशासन का कहना है कि यात्रियों, बचाव दल और आपदा प्रबंधन टीम की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए यह फैसला पूरी सावधानी के साथ लिया गया है.

(इनपुट: IANS)