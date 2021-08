Kinnaur Landslide Update: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बुधवार को हुए भूस्खलन में एक बस और अन्य वाहनों के चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई. मलबे के नीचे दबे वाहनों में 40-50 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है. राज्य आपदा प्रबंधन बल के निदेशक कुमार मोखता ने बताया कि बचाव अभियान के शुरुआती घंटों में कम से कम 10 लोगों को घायल अवस्था में मलबे में से निकाला गया और पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया. साथ ही बताया कि दो लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि भूस्खलन किन्नौर के चौरा गांव में दोपहर से ठीक पहले हुआ.Also Read - Landslide In HP: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड के बाद मलबे में दबी यात्रियों से भरी बस, 40 यात्री थे सवार

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य विधानसभा को बताया कि ऐसी खबरें हैं कि मलबे के नीचे 50 से 60 लोग दबे हुए हैं लेकिन सही संख्या मालूम नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना को लेकर ठाकुर से बात की. प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से किन्नौर में हुए भूस्खलन के चलते बनी स्थिति पर बात की. प्रधानमंत्री ने जारी बचाव अभियानों में हरसंभव मदद देने का आश्वासन दिया.'

#UPDATE | A total of 10 people have been rescued safely from the landslide site in Kinnaur, Himachal Pradesh. Two people have been found dead: State Emergency Operation Centre

