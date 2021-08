Kinnaur Landslide Live Update: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के किन्नौर जिले (Kinnaur) में कल बुधवार को एक बस और अन्य वाहनों के भूस्खलन ( Kinnaur Landslide) की चपेट में आने से अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कल 14 अन्य को बचा लिया गया था. जबकि कई अन्य के मलबे में दबे होने की आशंका है. आईटीबीपी ने आज एक ताजा बयान में कहा है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के भूस्खलन स्थल से बरामद शवों की संख्या एक और शव मिलने के बाद 13 हो गई. यह हादसा किन्नौर के रिकांग पियो-शिमला राजमार्ग पर भूस्खलन होने से कल बुधवार को हुआ था.Also Read - Himachal Landslide: किन्नौर में बड़ा हादसा, भूस्खलन में 10 की मौत; मलबे में दबे गाड़ियों में कइयों के फंसे होने की आशंका

The number of dead bodies recovered from the landslide site of Kinnaur, Himachal Pradesh rises to 13 after the retrieval of another body: ITBP — ANI (@ANI) August 12, 2021

आईटीबीपी की 17, 18 और 43 बटालियनों के सैनिकों ने आज सूरज के निकलते ही (05:25 बजे) सड़क से लगभग 500 मीटर नीचे और सतलुज नदी से 200 मीटर ऊपर बस का मलबा खोज निकाला है. बस के परखच्‍चे उड़ गए हैं. शुरुआती रपटों में कहा गया था कि सरकारी बस में 40 लोग हो सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यह संख्या बहुत कम है. Also Read - हिमाचल प्रदेश में एंट्री के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट या टीके की दोनों खुराक लेना जरूरी

#Kinnaur landslide update: Wreckage of the Bus found by ITBP troops of 17, 18 & 43 Battalions at first light (0525 Hrs) at approx 500 meters below the road & 200 meters above Sutlej river. 1 more dead body retrieved. Total 11 dead bodies retrieved till now.#kinnaurlandslide pic.twitter.com/8VuQM2dtz0 — ITBP (@ITBP_official) August 12, 2021

कल इस भूस्खलन का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दिखा कि पहले तो पहाड़ से पत्थर नीचे नदी में गिरे. उसके बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग पांच पर और नदी में गिर जाता है.

बचाव कर्मियों ने रात होने से पहले अभियान पूरा करने के लिए निचार तहसील के निगुलसारी क्षेत्र के चौरा गांव के पास मलबे से जीवित बचे लोगों और शवों को निकालने के लिए संघर्ष किया. रात करीब 10 बजे तलाशी अभियान स्थगित कर दिया था और आज सुबह इसे फिर से शुरू किया गया है.

A team of the National Disaster Response Force (NDRF) engaged in search and rescue operation at Kinnaur landslide site in Himachal Pradesh Death toll in the incident is 13 pic.twitter.com/f0gRZtxfDD — ANI (@ANI) August 12, 2021

राज्य आपदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मोख्ता के अनुसार, मृतकों में से आठ एक टाटा सूमो टैक्सी में फंसे पाए गए. मोख्ता ने कहा कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक बस, जो रिकांग पियो से शिमला होते हुए हरिद्वार जा रही थी, अब भी मलबे में दबी हुई है. मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि एचआरटीसी की एक और बस और एक बोलेरो और उसके यात्री मलबे के नीचे नहीं पाए गए और उनका अब भी पता नहीं चल सका है. उन्होंने कहा था कि यह संभव हो सकता है कि दोनों वाहन मलबे के साथ नीचे लुढ़क गए हों.

#WATCH | ITBP personnel rescue a man trapped in the debris of a landslide on Reckong Peo-Shimla Highway in Nugulsari area of Kinnaur, Himachal Pradesh As per the state govt’s latest information, nine people have been rescued & one person has died. Search operation is underway pic.twitter.com/NZ46tpg1Se — ANI (@ANI) August 11, 2021



शुरुआती रपटों में कहा गया था कि सरकारी बस में 40 लोग हो सकते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि यह संख्या बहुत कम है. इससे पहले, भावनगर के थानाप्रभारी ने कहा कि लगभग 25 से 30 लोग मलबे में दबे हुए हैं. प्रारंभिक जानकारी सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य विधानसभा को बताया कि मलबे के नीचे 50-60 लोगों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन सही संख्या का पता नहीं चल पाया है. जिला प्रशासन के अधिकारी, स्थानीय पुलिस के सदस्य, होमगार्ड, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, त्वरित प्रतिक्रिया दल (पुलिस) और चिकित्सा दल सहित खोज और बचाव दल घटना स्थल पर हैं.