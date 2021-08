Kinnaur Landslide Video: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर आज बुधवार को हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में फंसे अन्य लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है. मलबे से अभी तक 14 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है. भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर ये जानकारी दी. किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांग पियो से 61 किलोमीटर दूर निगुलसारी के पास राजमार्ग पर एक बड़े हिस्से के भूस्खलन में एक ट्रक, एक सरकारी बस और अन्य वाहन दब गए.Also Read - Bandar Ka Video: खेल रहे छोटे बंदर को दिया बुरी तरह धक्का, पास में बैठी मां ने जो किया भावुक कर देगा | Viral हुआ वीडियो

प्राकृतिक आपदा के कई वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगे हैं. ITBP ने भी भीषण भूस्खलन का वीडियो जारी किया है. इसमें पहाड़ के बड़े हिस्से को खिसकते हुए मुख्य सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है. वहीं आपदा में लापता लोगों की संख्या के बारे में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बताया गया है कि हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बस रिकांग पियो से शिमला होते हुए हरिद्वार जा रही थी. स्थानीय विधायक जगत सिंह नेगी ने मीडिया को बताया कि बस में 25 यात्री सवार थे. बस के चालक को बचा लिया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यहां देखें आईटीबीपी द्वारा शेयर किया गया वीडियो-

Visuals of shooting stones and landslide at the landslide site near Nugalsari, Kinnaur, HP at 1300 Hrs today. 10 dead bodies have been retrieved so far from the rubble. 14 people have been rescued. #kinnaurlandslide #Kinnaur pic.twitter.com/iuEfLTPY6u

— ITBP (@ITBP_official) August 11, 2021