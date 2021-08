Kinnaur Landslide Update: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के किन्नौर (Kinnaur Landslide)जिले में बुधवार को एक बस और अन्य वाहनों के भूस्खलन की चपेट में आने के बाद मलबे में फंसे लोगों की तलाश एवं बचाव के लिए अभियान (Search and rescue operations ) आज तीसरे दिन शुक्रवार को सुबह 4 बजे फिर से शुरू किया गया. किन्नौर भूस्खलन के हादसे के बाद कल गुरुवार को पत्थरों के गिरने के कारण कल अभियान को रोकने के बाद आज तड़के चार बजे तलाशी और बचाव अभियान फिर से शुरू हो गया. आज सुबह मलबे से दो और शव निकाले गए है. अब तक खोज और बचाव अभियान से कुल 15 शव बरामद किए गए हैं.Also Read - Kinnaur Landslide Update: हिमाचल के किन्‍नौर में अब तक 13 शव म‍िले, बस का मलबा मिला

Kinnaur landslide: Search and rescue operations resumed at 4 am today after it was halted yesterday due to shooting stones.

Two more bodies retrieved from the rubbles this morning. A total of 15 bodies recovered by the search and rescue operations till now. #HimachalPradesh pic.twitter.com/FzCREi4z0B

