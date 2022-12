तवांग में सैनिकों संग तस्वीर शेयर कर विवादों में घिरे किरेन रिजिजू, कांग्रेस नेता बोले- तीन साल पुरानी फोटो क्यों चिपकाई

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ वाली अपनी एक तस्वीर ट्वीट की। इसके बाद कांग्रेस ने आलोचना करते हुए कहा कि यह तस्वीर तीन साल पुरानी है. रिजिजू ने सिलसिलेवार ट्वीटों में अरुणाचल प्रदेश से तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि “अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित है.”

रिजिजू ने पहले ट्वीट में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “राहुल गांधी न केवल भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. वह न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या हैं, बल्कि वे देश के लिए एक बड़ी शर्मिदगी भी बन गए हैं. हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है.” अगले ट्वीट में रिजिजू ने भारतीय सेना के जवानों के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की और कहा, “अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांग्त्से क्षेत्र भारतीय सेना के बहादुर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अब पूरी तरह से सुरक्षित है.”